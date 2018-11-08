Son dakika: İYİ Parti’nin büyükşehir adayları belli oluyor
İYİ Parti'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Ümit Özdağ'ın ismi ön plana çıkarken İzmir'de Şengül Hablemitoğlu konuşulan isimler arasında yer aldı. Partide Adana’da İsmail Koncuk, Muğla’da da Behçet Saatçi isimleri gündemde...
İYİ Parti Genel Merkez kulislerinden edinilen bilgiye göre, CHP ile işbirliği aranılan iller başındaki İstanbul için Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ ve Bakırköy eski belediye başkanı Naci Ekşi'nin isimleri öne çıktı. İzmir'e Şengül Hablemitoğlu veya Taylan Yıldız, Adana'ya Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Balıkesir'e Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un isimleri ön planda tutuluyor.
Muğla için de Behçet Saatçi'nin adı öne çıkıyor.
İYİ PARTİLİ MÜSAVAT DERVİŞOĞLU’NDAN PAYLAŞIM
İYİ Parti Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
Bazı yayın organlarında İYİ Partinin İstanbul, İzmir, Muğla ve Adana’da Büyükşehir adaylarını açıkladığına dair haberler yayınlanmaktadır.
Bahse konu arkadaşlarımız her her göreve layıktır lakin bizim böyle bir kararımız ve açıklamamız yoktur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
SON 24 SAATTE NE OLDU?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle