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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.07.2018 - 12:09, Son Güncelleme:

Son dakika... İYİ Parti Sözcüsü'nden açıklama

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Olağanüstü kongre kararının ardından İYİ Parti'den açıklama yapıldı.

İYİ parti Sözcüsü Aytun Çıray şunları söyledi:

Biliyorsunuz bu hafta sonunda Afyon’da İYİ Parti’nin bir çalıştay toplantısı kampı yapıldı. Bu çalıştayın amacı; geçtiğimiz seçim döneminde yaşadıklarımız, oradan çıkardığımız deneyimler ve bu deneyimler ışığında gelecek siyasetine nasıl bir perspektif ortaya koyacağımız ve ortaya çıkan bu yeni rejimde yeni siyasetin nasıl olması gerektiği konusunda bir karşılıklı tartışmalı fikir alışverişine dayanan geniş katılımlı bir toplantı yapıldı.

Bu toplantı sırasında, son gününde serbest tartışmada yönetime eleştiriler ve takdirler söylendi. Sayın genel başkan, Türk siyasi tarihinde pek az görülecek şekilde, esasen başarılı olmuş olmamıza rağmen, kendi koyduğu hedeflere ulaşamadığı için büyük bir sorumlulukla İYİ Parti’yi olağanüstü büyük kurultaya davet etti, çağrı yaptı.

'HİÇBİRİMİZİN TELEFONLARI SUSMADI'

Doğrusu bu diğer liderler için, Türkiye demokrasisi için bir ders olmalı diye düşünüyoruz. Tabi bu sayın genel başkan, bu açıklamasından sonra bir tweet atarak bir daha da aday olmayacağını ifade etti. Bu kendi iradesidir, beyanlarıdır. Ancak bu partinin en alt kademesinden en üst kademesine kadar ayrıca başka bir irade ortaya çıktı. Bu irade de sayın genel başkanın, hepimizin ortak imza ve teklifleriyle ilk yapılacak kongrede genel başkan adayı gösterilmesidir.

Dün bu hadisenin ortaya çıkmasından sonra milletvekili arkadaşlarımız dahil hiçbirimizin telefonları susmadı. Ve büyük bir sevgi… Sayın Genel Başkan’ın tekrar genel başkan olması konusunda beyan hakkında memnuniyet verici bir sevgiyle karşılaştık. Ve buraya gelmeden önce başkanlık divanımız tekrar bir toplantı yaparak sayın genel başkanın iradeleri doğrultusunda Ağustos ayı içerisinde büyük kurultay kararını almıştır. Türk milletine hayırlı olur inşallah.

Bugün yaptığımız toplantının sonucunu, burada olmayan milletvekillerimizle de temas edilmiştir, yüzde yüz mutabakatla bu karar alınmıştır arkadaşlar. Bu akşam Lütfü Türkkan beyefendi sayın genel başkanımıza bilgi olarak götürecektir.

BAHÇELİ’NİN 'HANIMEFENDİYİ İKNA ETMELDİR' SÖZÜ…

Sayın Bahçeli, demokrasi konusunda en son konuşacak adamdır. Birisi kongrelerden korkar, birisi kendisi çağrı yapar. Sayın Bahçeli’nin bu tür açıklamalarını sıtma nöbeti olarak değerlendiriyorum. Herkes kendi işine bakmalı, bizim bir terbiyemiz var. Biz başka siyasi partilerin içişlerine karışmayız, aynı terbiyeyi biz de bekliyoruz.

SEMİH YALÇIN’IN İYİ PARTİ MESAJI…

Semih Yalçın’a cevap vermiyoruz, özel kalem müdürüdür o, ona cevap vermem.

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