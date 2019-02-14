Son dakika... İYİ Parti karıştı: İdris Naim Şahin'in adaylığı geri çekildi
İYİ Parti'nin Ordu Belediye Başkan adayının, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin olacağı iddiaları İYİ Parti'de gerginliğe neden oldu. Kulislerden alınan bilgiye göre, Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ divandan çekileceğini açıklarken, gelen tepkiler üzerine geri adım atıldı. Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, açıklama yaptı ve Şahin’in adayı olmayacağını duyurdu.
İYİ Parti'de İdris Naim Şahin gerginliği yaşandı.Eski İçişleri Bakanı Şahin'in İYİ Parti Ordu Belediye Başkanı adayı olacağı iddialarından sonra Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, divandan çekileceğini açıkladı.
Aytun Çıray'ın sert muhalefeti ve tabandan gelen tepki üzerine geri adım atıldı.
Tüm bu yaşananların ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu'ndan da açıklama geldi.
İdris Naim Şahin
Dervişoğlu'nun açıklaması şöyle:
Eski içişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in aday olacağının duyulmasından sonra İYİ Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, divandan çekileceğini açıkladı.
Aytun Çıray'ın sert muhalefeti ve tabandan gelen tepki üzerine geri adım atıldı. Dervişoğlu ekteki açıklamayı yaptı.
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