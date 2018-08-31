Son dakika: İYİ Parti'de istifa bilmecesi
İYİ Parti İstanbul milletvekili Fatih Mehmet Şeker'in partisinden istifa ettiği öne sürüldü. Meral Akşener istifa iddiasıyla ile ilgili ilk yorumunda, 'Hiçbir gerekçe göstermeden istifa ediyorsa, milletvekilliğinden de istifa etmesi gerekir.' dedi.
İYİ Parti milletvekili Şeker, partisinin WhatsApp grubuna attığı attığı son mesajda, "İYİ Parti'nin kuruluşundan bugüne öyle veya böyle yol arkadaşlığı yaptığımız değerli dostlar. Evvela selam ve hörmetlerimi arz ederim. Kader hükmünü icrâ etti bize de kazâya rızâ verip yola revân olmak düştü. Herkesin işi rast gelsin. Cümleten Allahaısmarladık. Hoş kalın, hoşça kalın... Hörmet ve mahabbetle cümle iyi günler üzerinize olsun..." satırlarına yer verdi.
Şeker'in bu mesajın ardından telefonunu kapattığı öğrenildi. İstifa iddiası ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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