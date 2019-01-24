Son dakika: İstinat duvarı çöktü! Hasar meydana geldi!
Aydın'da bir apartmanın bahçesini çevreleyen istinat duvarının çökmesi üzerine park halinde bulunan 4 otomobil hasar gördü. 2 evde ise hasar meydana geldi. Meteorolojinin yoğun yağış uyarısı yapması üzerine, duvarın devamının da yıkılmaması için iş makineleriyle önlem almak amacıyla çalışma yapıldı.
Değirmendere Mahallesi'ndeki sitenin istinat duvarının yaklaşık 50 metrelik bölümü, bu sabah gürültüyle çöktü.
Site içine doğru yıkılan duvar, 4 araçta hasara yol açtı. Ayrıca sitenin iki bloğunun alt katındaki 2 evin camları da kırıldı. Dairelerin boş olması, o anda çevrede kimsenin bulunmaması olası facianın yaşanmasını engelledi. Mahalle Muhtarı İsmail Atal, hasar gören otomobillerden birinin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.
Meteorolojinin yoğun yağış uyarısı yapması üzerine, duvarın devamının da yıkılmaması için iş makineleriyle önlem almak amacıyla çalışma yapıldı.
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