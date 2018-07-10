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    Yeni sistemin KHK'ları yayımlandı! İşte yeni Genelkumay Başkanı

    Hürriyet Haber
    10.07.2018 - 06:17 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair üç ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığına getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atandı. Kara Kuvvetleri Komutanı, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanı ise Korgeneral Metin Gürak oldu.

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair üç ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    ATAMA KARARLARI

    Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 9. maddesinin ikinci fıkrası gereğince Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay 2. Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararlara göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanlığına getirilmesiyle boşalan Genelkurmay Başkanlığına, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in ataması yapıldı.

    Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Genelkurmay 2. Başkanlığına ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Metin Gürak getirildi.

    EN YAŞLI YARDIMCI VEKALET EDECEK

    Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde yenisi seçilinceye kadar en yaşlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı bu göreve vekalet edecek.

    Yeni sistemin KHKları yayımlandı İşte yeni Genelkumay Başkanı
    Orgeneral Yaşar Güler

    Etiketler: Son dakika , KHK
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