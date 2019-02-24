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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.02.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

SON DAKİKA! İşte TBMM’nin yeni başkanı

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SON DAKİKA! İşte TBMM’nin yeni başkanı

TBMM Genel Kurulu, yeni Meclis Başkanı'nı seçmek üzere TBMM Geçici Başkanı Celal Adan başkanlığında toplandı. Oylamanın iki turu sona erdi. Birinci ve ikinci turda 4 aday da yeterli oy sayısı olan 400'e ulaşamadı. Üçüncü turda 336 oy alan Mustafa Şentop TBMM’nin yeni başkanı oldu.

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  • TBMM Başkanlığı için oylama başladı
  • TBMM Başkanlığı için oylama başladı
  • TBMM Başkanlığı için oylama başladı
  • TBMM Başkanlığı için oylama başladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

TBMM Genel Kurulu, 29. Meclis Başkanını seçmek için Celal Adan Başkanlığı’nda toplandı. Genel Kurul’da, ilk tur için  gizli oylama yapıldı. TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 528 milletvekili oy kullandı. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 322, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 120, İYİ  Partili  Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 35, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay 45 oy aldı. 6 oy geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki (400) çoğunluğuna ulaşamadı. Meclis Başkanı seçimi için 2. tur oylamaya geçildi.

İKİNİCİ TURDA DA ADAYLAR YETERLİ OYA ULAŞAMADI

Genel Kurul’da, ikinci tur için gizli oylama yapıldı. TBMM Genel Kurulunda yapılan ikinci tur oylamada 544 milletvekili oy kullandı. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 333, CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay 126, İYİ  Partili  Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 35, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay 46 oy aldı. 4 oy geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki (400) çoğunluğuna ulaşamadı. Meclis Başkanı seçimi için 3. tur oylamaya geçildi.

ÜÇÜNCÜ TURDA MUSTAFA ŞENTOP TBMM BAŞKANI SEÇİLDİ

Üçüncü turda 336 oyla başkan seçilen Mustafa Şentop teşekkür konuşması için kürsüye çıktı. Şentop şunları söyledi:

Bugün yüce heyetinizin oylarıyla tecelli etmiş olan aziz milletimizin de itimatıdır. Sizlerin yardımı bu ağır mesuliyetin yerine getirilmesinde bana yardımcı olacaktır.

15 Temmuz hain darbe girişimi karşısına bu yüce Meclis ikinci defa gazilik ünvanı almıştır. Burada hep beraber milletvekillerimiz darbeye karşı gelmişlerdir.

Milletimizin ümidi daima bu Meclis olmuştur. Devletimizin teminatı demokrasinin kalbidir.

Şentop konuşmasının ardından siyasi partilerin sıralarına giderek teşekkür etti ve tebrikleri kabul etti.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (24.02.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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