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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Nursima KESKİN- Gizem KARADAĞ / ANKARA ,(DHA)
22.09.2018 - 16:29, Son Güncelleme:

Son dakika… İşte MHP’nin af teklifi…

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Son dakika… İşte MHP’nin af teklifi…

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP'nin hazırladığı ve 24 Eylül Pazartesi günü Meclis'e sunulacak olan af teklifine ilişkin "Düzenlemeden faydalanacak kişi sayısı 162 bin 989" dedi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP'nin Af Kanunu Teklifinin detaylarını parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında anlattı. Feti Yıldız, teklifin 19 Mayıs 2018'den önceki suçları kapsadığını söyleyerek bu tarihe kadarki suçlarda 5 yıl şartlı indirim olacağını bildirdi.

'19 MAYIS 2018 SONRASINDAKİ SUÇLAR KAPSAM DIŞI BIRAKILMIŞTIR'

Af teklifinin maddelerini sıralayan Feti Yıldız şunları söyledi:

"Cezaevlerinde fiziki koşullar oldukça yetersizdir. Doluluk buradaki insanların insan haklarına aykırı şekilde olmalarına neden olmaktadır.Türkiye'de 449 cezaevinin kapasitesi 211 bin 274'tür. Dün itibariyle cezaevlerinde toplam 253 bin 535 kişi bulunmaktadır.  Cezaevi şartlarında insanların sağlığı bozuluyor, onur ve haysiyetle yaşamak zorlaşıyor. Fiziki yetersizlikler provokasyonlara açık halde. Teklifte 19 Mayıs günü esas alınmıştır. 19 Mayıs 2018 sonrasındaki suçlar kapsam dışı bırakılmıştır. Düzenlemeden faydalanacak kişi sayısı 162 bin 989. Amacı 19 Mayıs 2018 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten önce işlenen kanunla ayrı tutulanlar hariç 5237 TCK, 765 eski TCK ile özel kanunlardaki suçlar bakımından toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılması ve sonucu olarak infazı kalmayanların salıverilmesidir. Bir defaya mahsus 5 yıl indirilir, indirim sonrasında infazı gereken ceza kalmazsa hükümlü salıverilir. Kovuşturma evresinde ise görevsizlik kararı, cezanın alt sınırı, soruşturma evresinde alt sınır göz önüne alınarak bir defaya mahsus 5 yıl indirim ile değerlendirilir. Bir defaya mahsus 5 yıl indirimin tekrarının sebebi şudur; cezaevlerinde hem tutuklu hem hükümlü bir de davası açılmak üzere olan sanıklar vardır. Bunun için tekrarlamak zorundayız. Alt sınırın belirlenmesinde TCK 61’deki ölçütler esas alınarak teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, ceza indirim gerektiren şahsi sebepler göz önünde bulundurulur. Salıverilen hükümlülerin hapis cezasını gerektiren suç işlemeleri ve kesinleşmesi halinde yapılan indirim geri alınarak cezaların infazına başlanır."

'ATATÜRK ALEYHİNE SUÇLAR TEKLİFİMİZİN KAPSAMI DIŞINDADIR'

Feti Yıldız, af teklifi kapsamı dışında olan suçları şöyle sıraladı:

"Bazı suçlar kanun dışında. Soykırım, insanlığa karşı suçlar, örgüt, kasten öldürme, kasten öldürmenin nitelikli halleri, insan üzerinde deney, organ doku ticareti, işkence, neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz, devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma, düşmanla işbirliği, devlete karşı savaşa tahrik, temel milli yararlara karşı faaliyetle bulunma, yabancı devlet aleyhine asker toplama, askeri tesisleri tahrip, düşman devletle maddi ve mali yardım, anayasa ihlali,cumhurbaşkanına suikast fiili saldırı, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, hükümete karşı silahlı isyan, silahlı örgüt, silah sağlama, suç için anlaşma, askeri komutanlıkların gaspı, halkı askerlikten soğutma, askerleri itaatsizliğe teşvik, yabancı hizmetine asker yazma yazılma, savaş zamanında emirlere uymama, savaş zamanında yükümlülükleri yerine getirmeme, savaşta yalan haber yapma, seferberlikle ilgili görev ihlali, düşmanla unvan ve benzeri payeleri paylaşma ve kabul, devletin güvenliğine ilişkin belgeler, devlet güvenildiğine ilişkin bilgileri temin etme, siyasal veya askeri casusluk, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, uluslararası casusluk, askeri yasak bölgelere girme, devlet sırlarından yararlanma, yasaklanan bilgileri temin, yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini, yasaklanan bilgileri siyasal askeri casusluk maksadıyla açıklama, taksir soncu casusluk suçu. Devlet güvenliğine ilgili belgeleri elinde bulundurma, Terörle Mücadele kapsamındaki suçlar, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, orman kanunundaki suçlar teklifimizin kapsamı dışındadır."

'TEKLİF NE ÖZEL AFTIR NE GENEL AF...'

Feti Yıldız, hazırladıkları kanun teklifinin şartlı tahliyeye benzer yeni bir müessese olduğunu kaydederek şöyle dedi:

"Eski TCK 448'inci madde kasten adam öldürme fiilini düzenler. Cezası 24 yıl. 24 yıl hükümlüye tamamı çektirilmez, üçte ikisini yatıp üçte bir müddetle şartlı tahliye edilirdi. 16 yıl cezaevinde, 8 yıl şartlı olarak tahliye edilip dışarıda geçirecek 8 yıl içinde suç işlerse infazı yanardı. Burada çekmesi gereken ceza 16 yıldı. 16 yıldan 5 yıl düşürülecek, cezaevindeki süreden 5 yıl şartlı indirim yapılacak.  Bugün için özel af ve genel affın çıkması 360 milletvekili kabul oyuna bağlıdır. Teklif ne özel aftır ne genel af. Şartlı salıvermeye benzer yeni müessese. Kanunun kabulü için bize göre 66 yılından beri AYM kararları gözden geçirilmiştir, çelişkili kararlar da vardır ancak teklifimiz için nitelikli çoğunluk gerekmez."

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (22.09.2018-2)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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