Son dakika: CHP'de kritik gün... İşte kulisler konuşulan o isimler
Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik MYK halen devam ediyor. Toplantının bitimiyle Parti Meclisi toplantısına geçilecek. Bugün 71 ya da 73 adayın açıklanması bekleniyor. MYK'ya gelen listeden bazılarının çıktığı ve değiştiği yönünde kulisler var. Hayri İnönü'nün Kılıçdaroğlu'na 'Ben aday olmayacaksam Muammer Keskin olsun' dediği belirtiliyor. İşte konuşulan o isimler...
İddiaya göre, dün genel merkeze gelen Hayri İnönü, parti yönetimine "Ben aday olmayacaksam Muammer Keskin olsun, kendisini desteklerim" dedi. Bunun üzerine konu Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) gündeme geldi ve Keskin'in aday gösterilmesinin Parti Meclisi'ne (PM) sunulmasına karar verildi.
SON KULİS BİLGİLERİ
CNN Türk Televizyonu'ndan Ünal Kaya da canlı yayında CHP kulislerde konuşulan aday isimleriyle ilgili şu önemli bilgileri paylaştı:
"Ankara'nın açıklanmayan ilçeleri vardı. Büyük oranda bugün açıklanmasını bekliyoruz.
İSTANBUL ADAYLARI
İstanbul'da açıklanmayan 5 ilçe vardı. Muhtemelen 5'inin de gelebileceği, ancak belki Kılıçdaroğlu'nun bir ilçe için yetki talep edebileceği de konuşuluyor. Bu da yeni bir bilgi.
Silivri'de Özcan Işıklar'ın yeniden oylamaya sunulmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Şişli'de ise Sarıgül'ün karşısına kimin çıkacağı netleşmeye başladı; Muammer Keskin, Sarıgül'ün karşısına aday olarak önerildi. Maltepe'de CHP lideri Kılıçdaroğlı, mevcut başkan Ali Kılıç'dan yana bir tutum sergiliyor. Ancak bugünkü oylamaya sunacak mı? Yoksa kendisinin belirlemesi için yetki mi alacak, toplantı bitiminde belli olacak.
KÜÇÜKÇEKMECE İÇİN 3 İSİM
Küçükçekmece için üç isim ifade ediliyor. Kemal Çebi, Sedat Özkan, Şefik Oktan. Kemal Çebi'nin biraz daha ağırlık kazandığı ifade edilse de MYK değerlendirmeleri ve PM oylamalarında bu ismin de değişebileceği konuşuluyor.
Beyoğlu ise 5 ilçeden net olarak ifade edilen tek ilçe diyebiliriz. Kılıçdaroğlu, Alper Taş'a teklif götürmüştü. Alper Taş'ın kabul edilmesi ve Beyoğlu Belediye Başkanı olarak açıklanmasını bekliyoruz.
Kadıköy'de Şerdil Odabaşı için yeniden oylama yapılacağını ifade edelim."
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