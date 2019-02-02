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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Rifat BAŞARAN / ANKARA
02.02.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Son dakika: CHP'de kritik gün... İşte kulisler konuşulan o isimler

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Son dakika: CHP'de kritik gün... İşte kulisler konuşulan o isimler

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kritik MYK halen devam ediyor. Toplantının bitimiyle Parti Meclisi toplantısına geçilecek. Bugün 71 ya da 73 adayın açıklanması bekleniyor. MYK'ya gelen listeden bazılarının çıktığı ve değiştiği yönünde kulisler var. Hayri İnönü'nün Kılıçdaroğlu'na 'Ben aday olmayacaksam Muammer Keskin olsun' dediği belirtiliyor. İşte konuşulan o isimler...

İddiaya göre, dün genel merkeze gelen Hayri İnönü, parti yönetimine "Ben aday olmayacaksam Muammer Keskin olsun, kendisini desteklerim" dedi. Bunun üzerine konu Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) gündeme geldi ve Keskin'in aday gösterilmesinin Parti Meclisi'ne (PM) sunulmasına karar verildi. 

SON KULİS BİLGİLERİ

CNN Türk Televizyonu'ndan Ünal Kaya da canlı yayında CHP kulislerde konuşulan aday isimleriyle ilgili şu önemli bilgileri paylaştı:

"Ankara'nın açıklanmayan ilçeleri vardı. Büyük oranda bugün açıklanmasını bekliyoruz.

İSTANBUL ADAYLARI

İstanbul'da açıklanmayan 5 ilçe vardı. Muhtemelen 5'inin de gelebileceği, ancak belki Kılıçdaroğlu'nun bir ilçe için yetki talep edebileceği de konuşuluyor. Bu da yeni bir bilgi.

Silivri'de Özcan Işıklar'ın yeniden oylamaya sunulmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Şişli'de ise Sarıgül'ün karşısına kimin çıkacağı netleşmeye başladı; Muammer Keskin, Sarıgül'ün karşısına aday olarak önerildi. Maltepe'de CHP lideri Kılıçdaroğlı, mevcut başkan Ali Kılıç'dan yana bir tutum sergiliyor. Ancak bugünkü oylamaya sunacak mı? Yoksa kendisinin belirlemesi için yetki mi alacak, toplantı bitiminde belli olacak.

KÜÇÜKÇEKMECE İÇİN 3 İSİM

Küçükçekmece için üç isim ifade ediliyor. Kemal Çebi, Sedat Özkan, Şefik Oktan. Kemal Çebi'nin biraz daha ağırlık kazandığı ifade edilse de MYK değerlendirmeleri ve PM oylamalarında bu ismin de değişebileceği konuşuluyor.

Beyoğlu ise 5 ilçeden net olarak ifade edilen tek ilçe diyebiliriz. Kılıçdaroğlu, Alper Taş'a teklif götürmüştü. Alper Taş'ın kabul edilmesi ve Beyoğlu Belediye Başkanı olarak açıklanmasını bekliyoruz.

Kadıköy'de Şerdil Odabaşı için yeniden oylama yapılacağını ifade edelim." 

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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