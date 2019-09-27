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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
İHA
27.09.2019 - 08:56, Son Güncelleme:

Son dakika... İşte İstanbul’daki okullarda bu sabah

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İstanbul’da yaşanan depremin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, okulların tatil olmayacağını açıklamasıyla birlikte öğrenciler sabah saatlerinde okula gitti.

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  • Öğrenciler okullara gitti
  • Öğrenciler okullara gitti
  • Öğrenciler okullara gitti
  • Öğrenciler okullara gitti
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İstanbul Silivri açıklarında dün yaşanan 5,8 şiddetindeki deprem ve ardından yaşanan artçı depremler nedeniyle mega kentte vatandaşlar gece parklarda geçirdi. AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay okulların tatil edilmeyeceğini açıklamıştı. Sabah erken saatlerinde kalkarak eşyalarını toplayıp evlerine geçen aileler, depremin üzerinden 19 saat geçmesinin ardından çocuklarını hazırlayıp okula gönderdi.

Çocuğunu okula bırakan Ferhan Can isimli veli ise okulların devam etmesinin güzel olduğunu ifade ederek, “Dün olan deprem, 1999 depremine göre heyecan ve tedirgin ediciydi.

Televizyondaki konuşan insanlar olsun. İnsanları güzel bir şekilde bilgilendirmelerini istiyoruz. Devam etmesi güzel tabii. Her gün artçılar olacak, her gün deprem olacak diye bir şey yok” dedi.

Okul ve civarında da herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirten bir veli de, "Şu anda korkulacak bir şey yok. Okulumuzda yeni. O nedenle herhangi bir olumsuzluk yok. Çocuklarda da öyle bir olumsuz heyecan yok" şeklinde konuştu.

Okul kapılarının açılmasının ardından öğrenciler derslerine devam etmek için sınıflarına girdi.

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