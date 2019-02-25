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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.02.2019 - 13:43, Son Güncelleme:

Son dakika: İşte Cumhur İttifakı’nın ortak miting yapacağı şehirler ve tarihleri…

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Son dakika: İşte Cumhur İttifakı’nın ortak miting yapacağı şehirler ve tarihleri…

Cumhur ittifakı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, Ankara, İstanbul ve İzmir'de birlikte miting yapacak.

MHP'de de yerel seçim hazırlıkları yoğun olarak sürüyor. Yarın, partinin Merkez Yönetim Kurulu ve il başkanları birlikte toplanacak. O toplantıda seçim çalışmaları masaya yatırılacak.

Bu arada AK Parti ile MHP’nin ortak miting takvimi de büyük ölçüde netleşti.

TRT Haber'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin 17 Mart’ta İzmir, 23 Mart’ta Ankara ve 24 Mart’ta da İstanbul’da ortak miting yapması planlanıyor.

Cumhur ittifakının ilk mitingi İzmir’de olacak. Erdoğan ve Bahçeli 17 Mart’ta İzmirlilere seslenmesi bekleniyor.

İki lider İzmir’in ardından Ankara ve İstanbul’da da ortak miting yapacak. 23 Mart Cumartesi günü Ankara’da, 24 Mart Pazar günü ise İstanbul’da birlikte halka seslenmeleri planlanıyor.

MHP’nin seçim startı ise Söğüt’ten verilecek. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin ilk mitingi için 3 Mart’tan sonra Söğüt’te olacak. Bu miting Kesin aday listelerinin açıklanmasının ardından yapılacak.

MHP’de bir yandan da seçim mesaisi devam ediyor. Bahçeli seçim gündemiyle partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve il başkanlarını birlikte toplayacak. Salı günü yapılacak toplantıda seçim çalışmaları ve Cumhur İttifakı çalışmaları değerlendirilecek.

 

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