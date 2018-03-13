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    Son dakika... İstanbullu'ya büyük şok! 30 saat su kesintisi

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 01:19 | Son Güncelleme:

    İSKİ'den İstanbullulara çok önemli uyarı geldi. İSKİ'den yapılan duyuruda İstanbul'un 5 ilçesinde 30 saatlik su kesintilerinin olacağı belirtildi.

    Kağıthane-Levent Ana İsale Hattında yapılacak olan yenileme ve bakım-onarım çalışması sebebiyle 13 Mart 2018 Salı günü 10:00 ile 14 Mart 2018 Çarşamba günü 16:00 saatleri arasında 30 saat süreyle Beyoğlu, Şişli, Kağıthane, Beşiktaş, Eyüpsultan ilçelerinde bazı bölgelerde su kesintisi yapılacak.

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    Kağıthane - Levent Ana İsale Hattında yapılacak olan yenileme ve bakım-onarım çalışması sebebiyle; 13 Mart 2018 Salı günü 10:00 ile 14 Mart 2018 Çarşamba günü 16:00 saatleri arasında 30 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

    Su alamayacak bölgeler şöyle;

    BEYOĞLU

    Kaptan Paşa, Piyale Paşa, Fetih Tepe, Piri Paşa, Keçeci Piri, Kulaksız, İstiklal, Yenişehir, Hacı Ahmet, Bostan, Bülbül, Kocatepe, Çukur, KalyoncuKulluğu, Sururi Mehmet Efendi, Yahya Kahya, Çatma Mescit, Kamer Hatun, Hüseyinağa, Kuloğlu, Şehit Muhtar, Cihangir, Kılıç Ali Paşa, Firüz Ağa, Evliya Çelebi, Şahkulu, Asmalı Mescit, Katip Mustafa Çelebi ve Tomtom Mahalleleri ile Ömer Avni, Örnektepe ve Pürtelaş Hasan Efendi Mahallerinin üstkotları

    ŞİŞLİ

    Gülbahar, Mecidiyeköy, Kaptan Paşa, Halide Edip Adıvar, Halil Rıfat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, Cumhuriyet, Duatepe, Merkez, 19 Mayıs, Meşrutiyet, Halaskargazi, Teşvikiye, Harbiye, İnönü, Ergenekon, Bozkurt, Eskişehir, Feriköy, Yayla, Kuştepe, İzzetpaşa, Esentepe ve Fulya Mahallesi

    KAĞITHANE

    Gültepe, Harman Tepe, Telsizler, Ortabayır, Çağlayan, Hürriyet, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Nurtepe, Hamidiye ve Merkez Mahalleleri ile Yahya Kemal Mahallesi üst kotları.

    BEŞİKTAŞ

    Levent, Etiler, Ulus, Nispetiye, Kültür, Akat, Rumelihisarı, Gayrettepe, Dikilitaş, Balmumcu, Yıldız ve Levazım Mahalleri ile Bebek, Arnavutköy ve Kuruçeşme bölgelerinin üst kotları.

    EYÜPSULTAN

    Hasdal Askeri Kışlası, Kemerburgaz (Mithatpaşa ve Mimarsinan) ve Göktürk Mahalleri."

    Etiketler: SU , su kesintisi , istanbul , gündem
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