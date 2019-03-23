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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağatay KENARLI/İSTANBUL (DHA)
23.03.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı

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Son dakika... İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı

İstanbul'da yarın Cumhur İttifakı'nın mitingi ve Nevruz kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Yenikapı'da düzenlenecek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı Cumhur İttifakı'nın "Büyük İstanbul Mitingi" nedeniyle bazı yollar saat 06.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ndan yapılan açıklamaya göre, trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif yollar şöyle:

Trafiğe Kapatılacak Yollar:

• Avrasya Tüneli,
• Atatürk Bulvarından gelip Unkapanı Köprüden Sirkeci’ye Katılım, 
• Taksim istikametinden gelip Unkapanı Köprüden Sirkeci’ye katılım
• Balat sahil Abdulezel Paşa Caddesinden gelen akım Unkapanı Köprü altından Sirkeci istikameti,
• Ragıp Gümüş Pala Caddesi
• Cemil Birsel Caddesinden Sirkeci istikameti,
• Reşadiye Caddesi,
• Hamidiye kavşaktan Sirkeci meydan istikameti,
• Sirkeci meydan Sahil Kennedy Caddesi; Sarayburnu, Çatladıkapı, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule Demirhane Caddesinden Zeytinburnu ek hizmet binası sahil kuzeye katılım arası çıkan tüm yollar, tüm cadde ve sokaklar,
• Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağ’dan Topkapı tünele 10. Yıl Caddesi katılım ve 10. Yıl caddesi genç Osman caddesi sahil Kennedy caddesine kadar gidişli gelişli ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar,
• Zeytinburnu Demirhane Caddesinden Kazlıçeşme otopark alanı onuncu yıl istikameti ve Demirhane Caddesine çıkan tüm cadde ve sokaklar,
• Bakırköy sahil Kennedy Caddesi Ekrem Kurt Bulvarı Taşhanlar varyant ile galata köprü arası gidiş ve geliş,
• Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi sahil istikameti
• Atatürk Bulvarı Haşim İşcan alt geçidini geçtikten sonra sahil istikameti

 Alternatif Yollar

 • D-100 Kuzey - Güney Yol,
• Yeşilköy havuzlu kavşak – Atatürk Havalimanı Caddesi - Basın Ekspres yolu,
• Ataköy sahil - Adnan Kahveci Bulvarı,
• Ataköy sahil Strazburg Caddesi – Ataköy Bulvarı,
• Bakırköy Taşhanlar köprü -Ekrem Kurt Bulvarı,
• Vatan Caddesi,
• Millet Caddesi,
• Balat sahil –Atatürk Bulvarı

BAKIRKÖY'DE DE YOLLAR KAPANACAK

Bu arada Bakırköy'de Pazar alanında da yarın nevruz kutlaması yapılacak. Bu etkinlik nedeniyle saat 08.00’den itibaren trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
• İsmail Erez Bulvarı,
• Olgunlar Sokak ile bu yollara çıkan tüm cadde ve sokaklar

 Alternatif Güzergâhlar

• Ekrem Kurt Bulvarı,
• İncirli Caddesi,

 

 

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