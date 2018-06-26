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    Son dakika: İstanbullular dikkat! Dakikalar kaldı...

    Kardelen KOLDAŞ / Hürriyet
    26.06.2018 - 16:58 | Son Güncelleme:

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, "Meteoroloji radarları verilerine göre İstanbul geneli yaklaşık 30 dakika içinde yoğun yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik Tahminlere göre dolu yağışı gözükmüyor" denildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Benim uyarılarım gök gürültülü yağışlarda insanların trafiğe girmemesi, yağış gecene kadar uygun bir yerde beklemesi yönünde. Gök gürültülü yağışlara neden olan boranlar, aynı zamanda yıldırım, şiddetli yağmur ve rüzgar ile birlikte dolu ve hortum içerir. Dolu daha çok arabalar için önemseniyor ama can güvenliğimiz her şeyden daha önemlidir" dedi.

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    İstanbul'da iki gündür uyarı üstüne uyarı yapılan gök gürültülü sağanak yağışın başlamasına dakikalar kaldı. AKOM'dan yapılan açıklamada, "Meteoroloji radarları verilerine göre İstanbul geneli yaklaşık 30 dakika içinde yoğun yağışın etkisi altına girecek. Meteorolojik Tahminlere göre dolu yağışı gözükmüyor" denildi.

    Gün içinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan uyarılarda, akşam saatlerinde İstanbul'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşların dikkatli olması istenmişti.

    Dolu uyarısı otoparklarda yoğunluğa neden oldu
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul çevrelerinde beklenen gök gürültülü yağışların, bugün 17.00-22.00 saatleri arasında il genelinde yer yer kuvvetli (15-30 kilogram/metrekare) olacağının tahmin edildiği belirtilmişti. Açıklamada, su baskını, yıldırım, dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edilmişti.

    Son dakika: İstanbullular dikkat Dakikalar kaldı...

    İstanbul'a doğru ilerleyen yağış yüklü sistem meteoroloji radarına böyle yansıdı. 

    MİKDAT KADIOĞLU’NDAN ÖNEMLİ UYARILAR

    İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mikdat Kadıoğlu, beklenen fırtınayla ile Hürriyet’e konuştu.

    "Bu tür sıcak ve nemli günlerde, üst seviyelere kuzeyden gelen soğuk hava, gök gürültülü fırtınalara neden olur. Özellikle de yukarıdaki soğuk hava oluk şeklinde güneye indiğinde bu oluğun doğu tarafında olunca yerdeki sıcak ve nemli havanın yükselerek konvektif yağışlara neden olması bizim ders kitaplarında yer alan temel bilgi ve örneklerdendir" diyen Kadıoğlu, dolu yağışının, kıştan ziyade, yılın sıcak dönemlerinde daha çok görüldüğünü aktardı.

    "Özellikle Mayıs ve Haziran ayları ve öğlenden sonra dolu yağışının en çok görüldüğü zamanlardır.” Bir başka yanlış bilginin ise, dolunun, donmuş kar tanesi olarak düşünülmesi olduğunu söyleyen Kadıoğlu, “Dolu yağdığı zaman herkes dolu tanesini alıp keserek içine baksın. Dolu tanesinin içindeki soğan katmanları gibi katmaların onun bulut içinde kaç kez dolaştığını gösterecektir" dedi.

    'TRAFİĞE GİRMEYİN'

    Prof. Dr. Kadıoğlu şunları söyledi:

    "Benim uyarılarım gök gürültülü yağışlarda insanların trafiğe girmemesi, yağış gecene kadar uygun bir yerde beklemesi yönünde. Gök gürültülü yağışlara neden olan boranlar, aynı zamanda yıldırım, şiddetli yağmur ve rüzgar ile birlikte dolu ve hortum içerir. Dolu daha çok arabalar için önemseniyor ama can güvenliğimiz her şeyden daha önemlidir. Dünya üzerindeki 31 adet doğa kaynaklı afetin 28 tanesi meteorolojik şartlarla ilişkili. İklim değişikliği, yaşanan hidro-meteorolojik afetleri arttırıyor ve arttırmaya devam edecek."

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    Etiketler: Son dakika , Meteoroloji , haberler
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