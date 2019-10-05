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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
05.10.2019 - 15:00, Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbullular dikkat! Bu gece ikinci dalga geliyor

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Son dakika... İstanbullular dikkat! Bu gece ikinci dalga geliyor

İstanbul'da gece saatlerinde özellikle Boğaz çevresinde etkili olan gök gürültülü yağış ve fırtına nedeniyle 18 evin çatısı uçtu, 32 ağaç devrildi ve 28 evi su bastı. Son dakika yapılan uyarıda bu gece ikinci yağışlı ve soğuk hava dalgasının beklendiği duyuruldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yağmur ve fırtınanın saat 02.00'den itibaren saatlerinde özellikle Boğaz çevresindeki Beşiktaş, Beykoz, Üsküdar, Sarıyer, Beyoğlu ve Fatih'te etkili olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kadıköy, Tuzla, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli, Şile, Kağıthane, Bayrampaşa, Güngören, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Çatalca'da da şiddetli yağmur ve rüzgarın gece boyunca sürdüğü ifade edildi.

Yağışlar ve fırtına nedeniyle çoğunluğu Boğaz çevresinde olmak üzere İstanbul genelinde 18 evin çatısının uçtuğu, 32 ağacın devrildiği ve 28 evi su bastığı kaydedildi. Yağış nedeniyle bir aracın da zarar gördüğü belirtildi.

BU GECE İKİNCİ DALGA GELİYOR

Öte yandan, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece şehrin batısında metrekareye ortalama 10 ila 35 kg arasında yağış düştüğü kaydedilirken "En yoğun yağış Beylikdüzü Haramidere ve Güngören Davutpaşa bölgelerinde görüldü. Çok kısa bir zaman diliminde metrekareye ortalama 10 - 12 kg yağmur kaydedildi. Yağışla birlikte kuzeyli yönlerden (Karayel-Poyraz) kuvvetlenen rüzgâr nedeni ile dün 30 dereceler civarında seyreden hava sıcaklıkları 8-10 derece azalarak mevsim normallerine geriledi" denildi.

Öğle saatlerinden itibaren ara veren yağmurun akşam saatlerinden itibaren yeniden etkili olması beklendiği belirtilirken pazar günü de sürmesi beklenen yağışın pazartesi gününden itibaren İstanbul'u terk edeceği ifade edildi. Hava sıcaklığının ise önümüzdeki hafta boyunca gece 14-16, gündüz 19-23 derece civarında olacağı belirtildi.

İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu
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