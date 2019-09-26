Son dakika... İstanbul'daki şiddetli depremi uzmanlar yorumladı: 'Büyük İstanbul depremi...'

AFAD Deprem Daire Başkanı Murat Nurlu, hasarlı binalarda oturanların evlerine girmemesini isteyerek şunları söyledi:

''Deprem 5.8 büyüklüğünde 13:59 itibariyle derinliği yaklaşık 7 km’de. Geçen olan deprem yakın bir noktada meydana geldi. Şu anda aktiviteyitakip etmekteyiz. Silivri’deki ivme ölçer merkezinden de bilgiler geliyor. Şu an için bir hasar bilgisi söz konusu değil. Gelişmeleri takip ediyoruz. İstanbul İl AFAD Müdürlüğümüz incelemelerini sürdürüyor.

Deprem Silivri kıyılarında 6 olarak hissedilmiştir.

Önümüzdeki saatlerde artçılar bekleyebiliriz.



Tedbirli olalım artçılar sürecektir. Hasarlı binalarımız varsa lütfen içeriye girmeyelim. Yetkililerin açıklamalarına göre hareket edelim.''

KIZILAY BAŞKANI: HASARLI BİNALARDA OTURANLAR EVLERİNİ TERK ETSİN

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, depremin ardından yaptığı açıklamada artçıların sürebileceğini ve hasarlı-riskli binalardaki vatandaşların evlerini terk etmesi gerektiğini söyledi.

Kızılay Başkanı Kınık, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bu #Deprem Marmarada beklediğimiz büyük deprem fayında oldu. Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar (4 ve üzeri)sürebilir. Yerkabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmesi gerekiyor."

Bu #Deprem Marmarada beklediğimiz büyük deprem fayında oldu. Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar (4 ve üzeri)sürebilir. Yerkabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmesi gerekiyor — Kerem Kınık (@drkerem) September 26, 2019

PROF. DR. ORHAN TATAR: BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ...

Prof. Dr. Orhan Tatar:

''2 gün önce olan depremin bu deprem ana şokuysa bundan sonra daha küçük depremler beklemek gerekir. Ama bu şu gerçeği ortadan kaldırmıyor. İstanbul'da 7 ve üzerinde beklenen bir deprem beklentisi var. 130 kilometre uzunluğunda kırılmayan bir bölüm var fay hattında. Büyük İstanbul depremi Adalar'a kadar uzanacak bölgede olacak. 4.6'lık ve 5.8'lik depremler orta çukur diye adlandırdığımız farklı bir bölüm üzerinde meydana geldi. Çok hızlı bir şekilde bu depremler hatırlatıcı depremler yapılması gereken önlemleri almamız gerekiyor. Küçük depremler gelecekte olacak büyük depremi hafifletmiyor. Bunların her birinden 30-40 tane olması gerekiyor ki 6 üzerindeki depremi hafifletsin. İstanbul'da çok ciddi eski yapı stoğu var. İstanbul'da bir diğer problem de zemin. Kıyı ilçelerinde bu problem var. Bugün olacak deprem yer kabuğunu kıracak bir deprem değil. En az 6 ve üzeri olmalı ki yer kabuğu kırılabilsin.''

ODTÜ Öğretim Üyesi Haluk Sucuoğlu, depremle ilgili şunları söyledi:

''Tahmin ediyorum ki bu deprem daha önce üç gün önce olan depremden bağımsız bir deprem. Fayın başka bir kısmının kırılmış olması gerekiyor. Zaten gerekli açıklamayı yaparlar. Bunun bağımsız ve yeni bir deprem olduğunu düşünüyorum. Tabi 5,8 daha ciddi. 5,8 olunca yavaş yavaş orta şiddetli deprem sınıfına girmiş oluyor.Belki şöyle değerlendirmek lazım. Bildiğimiz bir şey var; bu deprem bir faydalı deprem olarak da görülebilir. Silivri bundan etkilenmiştir, bazı binalarda hasarlar olabilir. Şöyle yararlanabiliriz; herkes kendi binasına daha dikkatli bakar. Bu bir ön test diye değerlendirilebilir.

Eğer binalarda daha önce olmayan çatlaklar, hasarlar varsa; o bina depreme dayanıklı değildir. Bunu doğru değerlendirmek lazım.

Etkili bir deprem. Bunun yerleşim yerlerindeki sonuçlarını iyi değerlendirmek lazım. 5,8’lik deprem; İstanbul depremi 7 civarında olacaksa onun enerjisini azaltmış olmaz. Başka türlü değerlendirmeliyiz bunu.''

Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise şu bilgileri verdi:

''Çok şiddetli hissettim ama çok kısa sürdü. 5,8’lik bir depremin enerjisi yer kabuğunu da kırabilir. Kırsal kesimlerde hasar da verebilir. Silivri çevresindeki kötü yapılar etkilenmiş olabilir. 4,6 büyüklüğündeki deprem kuzey Anadolu fayının tam üstündeydi ama bu da Silivri açıklarında olduğu için büyük ihtimalle aynı fay üzerindedir. 5.8’lik bir depremin olması biraz endişelendirdi beni açıkçası bir bilim insanı olarak. Öncü mü yoksa müstakil bir deprem mi bunu bilme şansımız yok. Ama bağımsız bir deprem ise giderek küçülmesi lazım ama daha büyüğü gelmez diyemeyiz.''

PROF. DR. ÖZBİLİR: 4.7'LİK DEPREMİN ANA ŞOKU

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin, "Avcılar gibi çürük zemin üzerinde yer alan binalarda hasar oluştuysa yetkililer haber verilmeli ve ona göre davranılmalıdır." dedi.



Sözbilir, İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremle ilgili yaptığı açıklamada, depremin daha önce meydana gelen 4,7 şiddetindeki depremin ana şoku niteliğinde olduğunu belirtti.

Marmara Denizi içinde kırılmakta olan fayın toplam uzunluğunun 50 kilometre olduğunu ve bu fay parçasının maksimum 6,9 büyüklüğünde deprem üretebileceğini dile getiren Sözbilir, şunları kaydetti:

"Fakat İstanbul güneyindeki devam eden parçası ise 70 kilometre uzunluğunda ve bu parça tek başına kırılırsa 7,1 büyüklüğünde deprem üretebilir. Bunun yanındaki fay parçasının toplam uzunluğu 120 kilometre. Bunların tek parça kırılması halinde 7,4 büyüklüğünde depreme neden olabilir. Bu nedenle özellikle Avcılar gibi çürük zemin üzerinde yer alan binalarda hasar oluştuysa yetkililer haber verilmeli ve ona göre davranılmalıdır."

DOÇ. DR. BÜLENT ÖZMEN: SON İLİ DEPREM DE AYNI FAY HATTI ÜZERİNDE

Marmara Denizi'ndeki hareketliliğe geçen hafta dikkat çeken Doç. Dr. Bülent Özmen, bugün İstanbul Silivri'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin Salı günkü 4.6 büyüklüğündeki depremle aynı fay hattı üzerinde meydana geldiğini kaydetti. Doç. Dr. Özmen, "Bu depremler 7 büyüklüğünün biraz üzerinde deprem üretme potansiyeli olan Kumburgaz segmenti üzerinde meydana geliyor. Bu depremlerden artık dersimizi alıp bunları son uyarıcı depremler diye düşünerek, deprem risklerinin azaltılması çalışmalarına odaklanmalıyız" dedi.



Bugünkü depremin ardından Salı günü meydana gelen depremi 'öncü deprem' diye isimlendirmek gerektiğini belirten Özmen, "Bu depremler 7 büyüklüğünün biraz üzerinde deprem üretme potansiyeli olan Kumburgaz segmenti üzerinde meydana geliyor. Bu depremlerden artık dersimizi alıp, bunları son uyarıcı depremler diye düşünerek deprem risklerinin azaltılması çalışmalarına odaklanmalıyız. Deprem risklerinin azaltılması çalışmalarının da bir deprem master planı çerçevesinde başta merkezi hükümet ve yerel yönetimler tarafından, halkın desteği ve katkısını alarak öncelik sırası dahilinde başlatılması gerekmektedir. Unutulmaması gereken afetin unutulduğu anda meydana geldiği gerçeğidir" dedi.