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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.09.2019 - 14:25, Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'daki şiddetli depremi uzmanlar yorumladı

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Son dakika... İstanbul'daki şiddetli depremi uzmanlar yorumladı

İstanbul'u sallayan 5.8 büyüklüğündeki depremi uzmanlar yorumladı. AFAD Deprem Daire Başkanı Murat Nurlu, hasarlı binalarda oturanların evlerine girmemesini istedi.

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  • Deprem sonrası ilk görüntüler
  • Deprem sonrası ilk görüntüler
  • Deprem sonrası ilk görüntüler
  • Deprem sonrası ilk görüntüler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

AFAD Deprem Daire Başkanı Murat Nurlu, hasarlı binalarda oturanların evlerine girmemesini isteyerek şunları söyledi:
''Deprem 5.8 büyüklüğünde 13:59 itibariyle derinliği yaklaşık 7 km’de. Geçen olan deprem yakın bir noktada meydana geldi. Şu anda aktiviteyitakip etmekteyiz. Silivri’deki ivme ölçer merkezinden de bilgiler geliyor. Şu an için bir hasar bilgisi söz konusu değil. Gelişmeleri takip ediyoruz. İstanbul İl AFAD Müdürlüğümüz incelemelerini sürdürüyor.

Deprem Silivri kıyılarında 6 olarak hissedilmiştir.

Önümüzdeki saatlerde artçılar bekleyebiliriz.

Tedbirli olalım artçılar sürecektir. Hasarlı binalarımız varsa lütfen içeriye girmeyelim. Yetkililerin açıklamalarına göre hareket edelim.''

KIZILAY BAŞKANI: HASARLI BİNALARDA OTURANLAR EVLERİNİ TERK ETSİN

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, depremin ardından yaptığı açıklamada artçıların sürebileceğini ve hasarlı-riskli binalardaki vatandaşların evlerini terk etmesi gerektiğini söyledi.

Kızılay Başkanı Kınık, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bu #Deprem Marmarada beklediğimiz büyük deprem fayında oldu. Orta büyüklükte bir deprem ve bir iki hafta bu hatta artçılar (4 ve üzeri)sürebilir. Yerkabuğunu kırabilecek bir enerji oluşturabileceğinden hasarlı ve riskli binalardaki vatandaşlarımızın evlerini terk etmesi gerekiyor."

ODTÜ Öğretim Üyesi Haluk Sucuoğlu, depremle ilgili şunları söyledi:
''Tahmin ediyorum ki bu deprem daha önce üç gün önce olan depremden bağımsız bir deprem. Fayın başka bir kısmının kırılmış olması gerekiyor. Zaten gerekli açıklamayı yaparlar. Bunun bağımsız ve yeni bir deprem olduğunu düşünüyorum. Tabi 5,8 daha ciddi. 5,8 olunca yavaş yavaş orta şiddetli deprem sınıfına girmiş oluyor.Belki şöyle değerlendirmek lazım. Bildiğimiz bir şey var; bu deprem bir faydalı deprem olarak da görülebilir. Silivri bundan etkilenmiştir, bazı binalarda hasarlar olabilir. Şöyle yararlanabiliriz; herkes kendi binasına daha dikkatli bakar. Bu bir ön test diye değerlendirilebilir.

Eğer binalarda daha önce olmayan çatlaklar, hasarlar varsa; o bina depreme dayanıklı değildir. Bunu doğru değerlendirmek lazım.

Etkili bir deprem. Bunun yerleşim yerlerindeki sonuçlarını iyi değerlendirmek lazım. 5,8’lik deprem; İstanbul depremi 7 civarında olacaksa onun enerjisini azaltmış olmaz. Başka türlü değerlendirmeliyiz bunu.''

Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise şu bilgileri verdi: 
''Çok şiddetli hissettim ama çok kısa sürdü. 5,8’lik bir depremin enerjisi yer kabuğunu da kırabilir. Kırsal kesimlerde hasar da verebilir. Silivri çevresindeki kötü yapılar etkilenmiş olabilir. 4,6 büyüklüğündeki deprem kuzey Anadolu fayının tam üstündeydi ama bu da Silivri açıklarında olduğu için büyük ihtimalle aynı fay üzerindedir. 5.8’lik bir depremin olması biraz endişelendirdi beni açıkçası bir bilim insanı olarak. Öncü mü yoksa müstakil bir deprem mi bunu bilme şansımız yok. Ama bağımsız bir deprem ise giderek küçülmesi lazım ama daha büyüğü gelmez diyemeyiz.''

İstanbul'da şiddetli deprem
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