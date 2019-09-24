Son dakika... İstanbul'daki bazı okullar tedbir amaçlı boşaltıldı
Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Silivri'deki bazı okullar tedbir amaçlı boşaltıldı.
İstanbul'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı nedeniyle bazı okullar boşaltıldı.
İstanbul'da saat 11.00'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, depremin merkez üssünün Silivri açıkları olduğunu duyurdu. İstanbul genelinde ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.
Deprem anında bir kuyumcu dükkanında çay içen vatandaşların korkuyla dışarı kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Paniğe kapıldığı söyleyen bir kişi, "Dükkanda çay içiyorduk. Koltuk gitti geldi. Bir anda dışarıya koştuk" dedi.
BAZI OKULLAR BOŞALTILDI
Paniğe yol açan sarsıntı sebebiyle bazı okullar boşaltıldı. Öğrenciler uzun süre bina dışında bekledi.
DEPREME OKULDA YAKALANAN ÇOCUKLAR KOŞARAK DIŞARI ÇIKTI
İstanbul’da meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremin ardından bazı okullar boşaltıldı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde bir okulda çocukların koşarak okuldan dışarı çıktıkları ve panik yaşadıkları görüntülendi.
İstanbul'da saat 11.00'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, depremin merkez üssünün Silivri açıkları olduğunu duyurdu. İstanbul genelinde ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Deprem nedeni ile okullarda bulunan öğrencilerin okulların bahçelerine çıkarıldı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde ise okulda çalan siren sesi ile birlikte çocukların koşarak dışarı çıktıkları ve panik yaşadıkları görülüyor.
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