Son dakika… İstanbul’da yağmur sürprizi
İstanbul’un bazı bölgelerinde aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hava durumu tahminlerinde bugün için İstanbul'da yağmur görünmüyordu. Ancak İstanbul'un Beylikdüzü, Zeytinburnu, Şirinevler, Küçükçekmece gibi bölgelerinde şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
İstanbul'da aniden bastıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Kentin bazı bölgelerinde etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, durak, iş yeri ve üstü kapalı yerlere sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Yer yer gök gürültülü şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı yollarda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
MARMARA İÇİN SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji’den yapılan son uyarı şu şekildeydi; Marmara Bölgesinde, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik öngörülmüyor.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, yer yer üzerinde seyredeceği bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
Bölgede, öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
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