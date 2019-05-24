Son dakika... İstanbul'da yağış ne zaman sona erecek? İşte cevabı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... İstanbul'da yağış ne zaman sona erecek? İşte cevabı...
GeriGündem Son dakika... İstanbul'da yağış ne zaman sona erecek? İşte cevabı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
24.05.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da yağış ne zaman sona erecek? İşte cevabı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... İstanbul'da yağış ne zaman sona erecek? İşte cevabı...

İstanbul'da sabaha karşı etkili olan ve gün içerisinde lokal olarak devam etmesi öngörülen kuvvetli yağışın yarın öğleden sonra kenti terk etmesi, pazartesi gününden itibaren de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Birinci Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kentte sabaha karşı başlayan gök gürültülü sağanak özellikle Anadolu Yakası'nda etkili oldu.
İstanbul'da en çok yağış, Kadıköy Göztepe'de metrekareye 47,2 kilogram olarak düştü. Yine Sabiha Gökçen Havalimanı bölgesinde metrekareye 47,1, Kadıköy rıhtımda 28,6, Ümraniye'de 28,4 Üsküdar'da 25,4, Şile'de 25,2, Kartal'da 22,3, Fatih'te 17,6, Sarıyer'de 16,4, Şişli'de de 16,1 kilogram yağış düştü.

Meteorolojinin 24.00'e kadar yaptığı kuvvetli yağış uyarısı devam ederken, gün içerisinde lokal olarak gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor. Yağış nedeniyle 23 dereceye kadar düşen sıcaklıklar yarından itibaren kademeli olarak artacak.

Yağmurlu hava yarın öğleden sonra kenti terk edecek. İstanbul pazartesi gününden itibaren tekrar ısınacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, salı günü hava sıcaklığı 30 dereceyi bulacak.

Sağanak nedeniyle su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM ekipleri de kentte etkili olan yağış nedeniyle gelen ihbarlara müdahale ederek, tıkanan rögar kapaklarının açılması, kanalizasyonların temizlenmesi gibi çalışmalar yürütüyor.

İstanbul Boğazı bu hale geldi
İstanbul Boğazı bu hale geldi
Kandırada hortum ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Kandıra'da hortum ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Dehşeti yaşayan Sarar çiftinden kameralar önünde ilk açıklama
MHP'li Başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı
İstanbul'da yağış ne zaman sona erecek? İşte cevabı...
Adliyeye samuray kılıcıyla girmeye çalışmışlar