Son dakika! İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi... Bünyamin Sürmeli'den sis uyarısı geldi
İstanbul'da şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri sis nedeniyle iptal edildi. İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis, sürücülere de zor anlar yaşattı. Özellikle Tem Otoyolu ile D100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı. CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli de sis ile ilgili uyarılarda bulunarak "Mümkün mertebe sisli zamanlarda çok fazla dışarıda olmamak iyidir. Astım hastaları bunu çok daha iyi bilirler. Önümüzdeki birkaç gün daha sabah saatlerinde sis ile beraber olacağız." dedi.
Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, Boğaz genelindeki yoğun sis sebebiyle Eminönü-Üsküdar, Üsküdar-Eyüp, İstinye-Çubuklu Arabalı, Boğazdan Geliş/Boğaza Gidiş, Anadolukavağı-Üsküdar, Rumelikavağı-Eminönü, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Çengelköy-İstinye, Küçüksu-İstinye ve Üsküdar-Ortaköy vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
'SİS ÖĞLE SAATLERİNDE KALKACAK'
CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul'da etkili olan yoğun sis ile ilgili hem açıklama yaptı hem de uyarılarda bulundu. Sürmeli'nin değerlendirmeleri şöyle:
"Sis birkaç saate dağılmaya başlayacak. Hava kısıtlı, Ege'de başkentte de sıkı bir sis var. Birincisi sis bir hava kirliliği örneğidir. İçerisinde tanecik vardır, o tanecik nereden gelebilir? Her yerden gelebilir. Ormanların tozlarından, denizlerin tuzlarından gelebilir. Nereden geliyorsa olsun biz onları akciğerlerimize gitmesini istemeyiz.
'ÇOK FAZLA DIŞARIDA OLMAMAK İYİDİR'
Mümkün mertebe sisli zamanlarda çok fazla dışarıda olmamak iyidir. Astım hastaları bunu çok daha iyi bilirler. Önümüzdeki birkaç gün daha sabah saatlerinde sis ile beraber olacağız. İstanbul'da Ankara'da İç Ege'de Batı Karadeniz'de de göreceğiz.
Bu sis öğle saatleri itibariyle kalkıyor. Sisin aslında yapışkan bir yapısı vardır. Görüş mesafenizi azaltırken aynı zamanda zemine de yapışır ve yolu kayganlaştırır. Hızınıza lütfen ekstra dikkat edin."
SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞIYOR
İstanbul'da etkisini artıran yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.
Kent genelinde gece saatlerinde başlayan yoğun sis, sabahın erken saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, sürücüler trafikte zorluklarla karşılaşıyor.
Özellikle Tem Otoyolu ile D100 kara yolunun bazı noktalarında trafik yoğunluğu sabahın erken saatlerinde başladı.
SABİHA GÖKÇEN'DE UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ
İstanbul Valiliği, yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, bir süredir yapılamayan seferlerin normale döndüğünü bildirdi.
Valiliğin, Twitter hesabından yapılan açıklamada, Havalimanı Nöbetçi Meydan Müdürlüğünden alınan bilgiye yer verilerek, "Saat 06.39'da yoğun sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na yapılamayan seferler normale dönmüştür." denildi.
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