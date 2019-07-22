Son dakika... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! O anlar kamerada
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 550 kilogram skunk adlı uyuşturucu, 15 kilogram Afyon sakızı, 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bir şebekenin yurt dışından gelen yüklü miktardaki uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Bakırköy, Küçükçekmece ve Fatih'te 15-22 Temmuz arasında düzenlenen operasyonlarda, 1'i İranlı 8 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 550 kilogram skunk, 15 kilogram afyon sakızı ve 10 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.
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