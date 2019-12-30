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Ersan SAN /İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2019 - 16:04,Son Güncelleme:/

Son dakika... İstanbul'da 'turuncu' alarm! Ağaç insanların üzerine devrildi, araçlar ezildi

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İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor. 'Turuncu' alarmın verildiği İstanbul'da Darülaceze Otoparkı'nda yola ağaç devrildi. Ağacın yoldan geçen insanların ve park halindeki otomobilin üstüne devrildiği anlar kameraya yansıdı. Beylikdüzü'nde bir okulun çatısı uçarak bahçeye devrildi, Ümraniye ve Çatalca'da ağaç devrildi.

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  • Şişlide ağaç yoldaki insanların üstüne devrildi
  • Şişlide ağaç yoldaki insanların üstüne devrildi
  • Şişlide ağaç yoldaki insanların üstüne devrildi
  • Şişlide ağaç yoldaki insanların üstüne devrildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Olay, saat 15.30 sıralarında Darülaceze Caddesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç caddede yürüyen insanların ve park halindeki otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve belediye ekipleri geldi.

Motorlu testere ile ağacı parçalara ayıran itfaiye ekipleri, otomobil üzerinden ağaç parçalarını aldı. Otomobilde ise hasar oluştu. Yoldan geçerken üstlerine ağaç devrilen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE OKULUN ÇATISI UÇTU

Beylikdüzü'nde bulunan Büyükşehir İlkokulunun çatısı fırtına nedeniyle okul bahçesine uçtu. Olay sırasında bahçede öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önledi.

İstanbulda turuncu alarm Beylikdüzünde okulun çatısı uçtu
İstanbul'da 'turuncu' alarm! Beylikdüzü'nde okulun çatısı uçtu

ESENLER'DE ÇATIDAN UÇAN PARÇALAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Esenler'de şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısından düşen parçalar sokakta park halinde olan 4 araca zarar verdi.

Meteoroloji uyarmıştı, İstanbulu fırtına vurdu Esenlerde çatıdan uçan parçalar araçların üzerine düştü
Meteoroloji uyarmıştı, İstanbul'u fırtına vurdu! Esenler'de çatıdan uçan parçalar araçların üzerine düştü

ÜMRANİYE'DE AĞAÇ DEVRİLDİ

Ümraniye'de şiddetli fırtına nedeniyle yola ağaç devrildi. Ağacın üstüne devrildiği otomobilde hasar oluşurken, cadde bir süre trafiğe kapandı.

Ümraniyede fırtına ağaç devirdi
Ümraniye'de fırtına ağaç devirdi

ÇATALCA'DA FIRTINA AĞAÇ DEVİRDİ

Çatalca'da şiddetli fırtına nedeniyle ağaç devrildi. Yol bir süre trafiğe kapandı.

Çatalcada şiddetli fırtına ağaç devirdi
Çatalca'da şiddetli fırtına ağaç devirdi

SİLİVRİ'DE YAZLIK EVİN ÇATISI UÇTU

Şiddetli rüzgar Silivri’de bir binanın çatı parçalarını uçurdu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, binanın yazlık olarak kullanıldığı öğrenildi.

Şiddetli rüzgar Silivri’de bir binanın çatı parçalarını uçurdu
Şiddetli rüzgar Silivri’de bir binanın çatı parçalarını uçurdu
Meteorolojiden sonra İstanbul için bir uyarı da AKOMdan geldi
Meteoroloji'den sonra İstanbul için bir uyarı da AKOM'dan geldi

 

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