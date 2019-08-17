Son dakika! İstanbul'da tüm vapur seferleri durdu
İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.
İstanbul kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına girdi. Tüm vapur seferleri yağmur nedeniyle gerçekleştirilemiyor. Bununla birlikte Sirkeci, Eminönü ve Bakırköy sahil yolu yağış nedeniyle su altında kaldı ve ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor.
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