Son dakika... İstanbul'da tren kazası
İstanbul Florya’da, Halkalı - Sirkeci Banliyö hattında deneme seferi Marmaray treni ile demiryolu yenileme aracı çarpıştı. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan demir yolu aracı ile elektrik hattını döşeyen araç, Florya mevkisinde çarpıştı.
Kazada, trende sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.
*Fotoğraflar: Eyüp SERBEST / İSTANBUL
Yorumları Göster
Yorumları Gizle