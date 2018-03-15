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    Son dakika... İstanbul'da tramvaylar çarpıştı!

    AA-DHA
    15.03.2018 - 11:49 | Son Güncelleme:

    Eyüpsultan Topçular durağında bekleyen tramvaya, arkadan gelen başka bir tramvay çarptı. İBB’den gelen son dakika açıklamasında kazada “makinist ve 13 yolcu hafif yaralandı.” denildi.

    Alınan bilgiye göre, Topkapı-Habibler hattındaki Topçular durağında bekleyen tramvaya, arkadan gelen bir tramvay çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre vatmanın da aralarında bulunduğu 13 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

    Bu arada, Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "T4 hattında meydana gelen kaza nedeniyle Topkapı-Şehitlik ve Bosna Çukurçeşme-Mescid-i Selam İstasyonları arasında işletme yapılmakta olup, Demirkapı-Bosna Çukurçeşme istasyonları arası İETT otobüsleriyle işletme yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

    AYRINTILAR GELİYOR...

    Son dakika... İstanbulda tramvaylar çarpıştı


    Etiketler: istanbul , tramvay , Son dakika , gündem
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