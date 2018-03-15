Son dakika... İstanbul'da tramvaylar çarpıştı!

Alınan bilgiye göre, Topkapı-Habibler hattındaki Topçular durağında bekleyen tramvaya, arkadan gelen bir tramvay çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre vatmanın da aralarında bulunduğu 13 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Bu arada, Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan duyuruda, "T4 hattında meydana gelen kaza nedeniyle Topkapı-Şehitlik ve Bosna Çukurçeşme-Mescid-i Selam İstasyonları arasında işletme yapılmakta olup, Demirkapı-Bosna Çukurçeşme istasyonları arası İETT otobüsleriyle işletme yapılmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

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