Son dakika... İstanbul'da trafik felç
İstanbul'da yağmurun etkili olması trafiği de etkiledi. Yağışın başlamasından sonra trafik de sıkıştı, yoğunluk yaşandı. Trafik yoğunluk haritasına göre, saat 18.40 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 81'i, 19.35'te ise yüzde 74'ü gördü.
İstanbul'da akşam saatlerinde yağmurun başlamasıyla iş çıkışı trafikte yoğunluk yaşanıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden, İstanbul’da saat 17.00’ye doğru sağanak yağmurun başlayacağı ve saat 22.00’ye kadar devam edeceğinin tahmin edildiği açıklandı.
Akşam saatlerinde İstanbul’da yağmurun başlaması ve iş çıkışındaki hareketlilik trafik yoğunluğuna yol açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk verilerine göre; saat 18.40’da yoğunluk yüzde 81'e ulaştı.
19.35 sularında ise trafik durumunun yüzde 74'e gerilediği görüldü.
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