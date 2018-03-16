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    Son dakika: İstanbul'da trafiği kilitleyen yangın

    DHA
    16.03.2018 - 21:13 | Son Güncelleme:

    D-100 Karayolu Ankara istikameti Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı önünde bir otomobil seyir halindeyken alev aldı.

    Sürücü, aracı durdurup kendini dışarı attı. Araç kısa sürede alev topuna döndü. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracı kısa söndürdü. Araç yangını nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

    D-100'de araç yangınıD-100 Karayolu Ankara istikameti Bayrampaşa-Maltepe metrobüs durağı önünde bir otomobil seyir halindeyken alev aldı. Sürücü, aracı durdurup kendini dışarı attı. Araç kısa sürede alev topuna döndü. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracı kısa söndürdü. Araç yangını nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşandı.
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    Etiketler: istanbul , yangın , son dakika , gündem
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