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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.01.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza

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İstanbul'da Kemerburgaz - Hasdal yolunda kamyonet sürücüsü, seyir halindeki bir kamyona arkadan çarptı. Kaza nedeniyle Tem Otoyolu istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kemerburgaz - Hasdal yolunda meydana gelen trafik kazası iddialara göre şöyle gerçekleşti. TEM Otoyolu istikametine kamyoneti ile seyir halinde olan Süleyman Carboğa direksiyon hakimiyetini kaybederek aynı istikamette ilerlemekte olan 34 VLL 10 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü Carboğa hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hurdaya dönen kamyonun içinden çıkan sürücünün ufak sıyrık ve eziklerle kazayı atlatması görenleri hayrete düşürdü. Sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

'Güneş ışığı gözümü aldı, nasıl olduğunu anlamadım'

Seyir halindeki kamyona çarpan sürücü Süleyman Carboğa, "Güneş vuruyordu karşıdan, gözümü aldı bir anlığına. Önümdeki hızlı gidiyor zannettim ancak yavaş gidiyormuş. Bende hızımı alamadım arkadan çarptım’’ ifadelerini kullandı.

Meydana gelen kaza nedeniyle Kemerburgaz - Hasdal yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. TEM Otoyolu istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin müdahalesiyle kazaya karışan araçlar kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Son dakika... İstanbulda trafiği kilitleyen kaza

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