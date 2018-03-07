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    Son dakika... İstanbul'da TIR, halk otobüsüne çarptı! Yaralılar var

    İHA
    07.03.2018 - 16:31 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da E-5 karayolu Edirne istikameti Küçükçekmece mevkiinde bir tır, halk otobüsüne çarptı. Otobüste büyük hasar oluşurken, yolculardan 15'i hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

    Küçükçekmece’de duran trafiği fark edemeyen tır önünde bulunan özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 15 kişi hafif şekilde yaralandı.

    Kaza saat 15:00 sıralarında E-5 karayolu Küçükçekmece mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 34 YRD 68 plakalı tır önünde duran trafiği fark edemeyerek önünde bulunan 34 JP 4058 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otobüs de önündeki binek otomobile çarptı. Kazada otobüste bulunan toplam 15 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedbir amaçlı 6 kişiyi çevrede bulunan hastanelere kaldırdı.

    Özel halk otobüsünün şoförü Zafer Toycu “Trafikte yol kapalıydı durduk arkadaki tır fren bile yapmadan gelip bize çarptı. Aracın içerisi dağıldı koltuk bile kalmadı. Şoför mutlaka uyumuştur direkler bile yerlerinden koptu. Araba paramparça oldu vurmanın şiddetiyle. Tır şoförü arkadan çarptı daha sonra da kaçtı. Dorsenin lastikleri kabak ve kaplama lastik telleri dışarı çıkmış durumda bu şekilde yola çıkıyorlar" dedi.

     

    Etiketler: istanbul , halk otobüsü , Son dakika , gündem
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