Son dakika... İstanbul'da eski hastası tarafından vurulan doktor hayatını kaybetti
İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede silahlı saldırıya uğrayan doktor Fikret Hacıosman hayatını kaybetti. Saldırgan Tunçdemir Esenler’de polisin düzenlediği operasyonda olayda kullandığı tabanca ile yakalandı.
Bahçelievler’de özel bir hastanenin Psikiyatri bölümünde görevli uzman doktor Fikret Hacıosman, eski hastası olduğu öne sürülen bir kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı. Saat 12.30 sıralarında hastanede gerçekleşen olayda başından vurulduğu belirtilen Hacıosman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Serhat Tunçdemir’in Mart ayından beri tedavi gördüğü, obsesif kompulsif bozukluk tedavisi gördüğü bildirildi.
YAKALANDI
Saldırgan Tunçdemir, Esenler’de polisin düzenlediği operasyonda olayda kullandığı tabanca ile yakalandı.
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