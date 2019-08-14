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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.08.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da otel yangını!

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Fatih’te bir otelde yangın çıktı. Otelde kalanlar kendi imkanlarıyla hızla oteli terk ederken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otelde kalan bazı turistler dumandan etkilenirken, ekiplerin duman çalışması sürüyor.

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  • Fatihte otelde yangın paniği
  • Fatihte otelde yangın paniği
  • Fatihte otelde yangın paniği
  • Fatihte otelde yangın paniği
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Fatih Aksaray'da bulunan otelde saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle otelde bulunanlar büyük panik yaşadı. Otelde kalanlar tahliye edilirken yangın kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Mahallesi Sorguççu Sokak’ta bulunan bir otelin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler odayı sararken otelin katları dumanla kaplandı. Yangın sırasında bazı turistler dışarı çıktı bazıları da üst katlarda mahsur kaldı.     

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.     

İtfaiye ekipleri üst katta mahsur kalanları tahliye ederken, çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.     

Dumandan etkilenen bazı turistlere sağlık ekipleri müdahale etti. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.     

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