Son dakika... İstanbul'da otel yangını!
Fatih’te bir otelde yangın çıktı. Otelde kalanlar kendi imkanlarıyla hızla oteli terk ederken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otelde kalan bazı turistler dumandan etkilenirken, ekiplerin duman çalışması sürüyor.
Fatih Aksaray'da bulunan otelde saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle otelde bulunanlar büyük panik yaşadı. Otelde kalanlar tahliye edilirken yangın kısa sürede söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Aksaray Mahallesi Sorguççu Sokak’ta bulunan bir otelin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler odayı sararken otelin katları dumanla kaplandı. Yangın sırasında bazı turistler dışarı çıktı bazıları da üst katlarda mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri üst katta mahsur kalanları tahliye ederken, çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.
Dumandan etkilenen bazı turistlere sağlık ekipleri müdahale etti. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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