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    Son dakika... İstanbul'da okulda bomba paniği!

    Çetin AYDIN / İSTANBUL
    11.05.2018 - 14:07 | Son Güncelleme:

    Esenler'de bir ilkokula bomba ihbarı yapıldı. Öğrenciler okuldan tahliye edildi. Polisin yaptığı inceleme sonucu bahçede eski bir el bombası bulundu. Bombanın 2005 yılında bir düzenleme çalışması yapıldığı ve o zaman Esenler'deki askeri alandan da okula toprak getirildiği belirtildi. El bombasının o toprağın içinde okula getirildiği değerlendiriliyor.

    Ressam Şevket Dağ İlkokulu'nun bahçesinde "bomba" bulunduğu ihbarı üzerine polis alarma geçti. Okula gelen polis, öğrencileri tahliye etti.

    Son dakika... İstanbulda okulda bomba paniğiHaberi alan veliler de okula gelerek çocuklarını aldı. Polisin yaptığı inceleme sonucu bahçede eski bir el bombası olduğu tespit edildi. Okula, bomba uzmanı ekip çağrıldı.

    Okulun bahçesinde 2005 yılında bir düzenleme çalışması yapıldığı ve o zaman Esenler'deki askeri alandan da okula toprak getirildiği belirtildi. El bombasının o toprağın içinde okula getirildiği değerlendiriliyor.

    Son dakika... İstanbulda okulda bomba paniği

    Esenler’deki bir okulun bahçesinde bulunan ve paniğe yol açan patlayıcı tapası çıkarılmış el bombası el bombası çıktı. Bahçeye dökülmek için askeri alandan getirilen toprağın içinden çıkan paslanmış tapası çıkarılmış el bombası öğretmenler tarafından geri dönüşüm kutusuna konulup polise haber verilmiş.

     

    Etiketler: istanbul , OKUL , Son dakika , gündem
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