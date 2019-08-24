Son dakika... İstanbul'da minibüs tramvay yoluna girdi! Seferler bir süre durdu
İstanbul Fındıkzade'de bir minibüsün tramvay yoluna girerek refüje çıkması sonucu seferler bir süre yapılamadı. Bazı yolcular tramvaydan inerek yürüdü.
Kaza saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu belirlenen İbrahim K. minibüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, tramvay yoluna girerek refüje çıktı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre yapılamadı. Bazı yolcular tramvaydan inerek yürüdü. Aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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