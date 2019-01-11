Son dakika: İstanbul'da lodos... İDO ve BUDO seferleri iptal
İstanbul’da, dün akşam saatlerinden itibaren lodos etkisini sürdürmeye devam ediyor. İDO ve BUDO seferlerinden bazları iptal edildi.
Lodos, Kadıköy Moda Sahili’nde dev dalgalara sebep oldu. Dalgalar, sahil şeridindeki çay bahçelerine kadar ulaşırken, aynı bölgedeki ağaçların da etkili olan rüzgar nedeniyle sallandığı görüldü. Lodos nedeniyle oluşan şiddetli rüzgarın bir süre daha etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 07.50 ve 09.50 saatlerindeki Kadıköy-Yenikapı-Bursa ile 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri yapılamayacak.
Ayrıca saat 07.45'teki Bandırma-Yenikapı-Bostancı ve 12.00'deki Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferleri de gerçekleştirilemeyecek.
BUDO SEFER İPTALLERİ
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 07.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca, saat 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.
SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR
CNN TÜRK Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Yalova çevrelerinde sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Yarın İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova çevrelerinde 04:00 ile 15:00 arası ağır bir sağanak var. Biraz ileri biraz geri gelebilir ama yaklaşık bu saatlerde su baskınlarına dikkat❗️Kısa sürede yüklü miktarda yağış iner. Bursa çevrelerinde daha da ilerleyen saatlere de sarkabilir.— Havayı Koklayan Adam (@BunyaminSurmeli) 10 Ocak 2019
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