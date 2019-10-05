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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)
05.10.2019 - 07:32, Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da kuvvetli yağış! Çatılar uçtu, otomobil devrildi, ağaçlar söküldü...

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Marmara Bölgesi'nde etkili olan ve İstanbul'da da beklenen sağanak yağış başladı. Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle birçok yerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Sağanak yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu.

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  • Marmarada kuvvetli rüzgar ve yağış
  • Marmarada kuvvetli rüzgar ve yağış
  • Marmarada kuvvetli rüzgar ve yağış
  • Marmarada kuvvetli rüzgar ve yağış
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından kentte beklenen gök gürültülü sağanak yağış, birçok bölgede etkili olurken gökyüzü şimşeklerle aydınlandı.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Birçok ilçe ve adreste vatandaşlar tarafından itfaiye ve belediye ekiplerine su baskını ihbarında bulunuldu. İtfaiye ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait ekipler, su birikintisi riski taşıyan yol ve bölgelerde önlemler alırken bazı bölgelerde trafik akışını yönlendirmeye çalıştı.

Bakırköy Şükran Çiftliği Sokağı'nda fırtına nedeniyle bir araç devrildi. Belediye ekiplerince etrafı güvenlik şeridiyle kapatılan ağaç, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kaldırıldı.

İstanbul'un Anadolu yakasındaki Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Ümraniye ve Beykoz ilçelerinde de kuvvetli fırtına ve sağanak etkisini gösterdi.

Kartal Uğur mumcu Mahallesi Ak Zambak Sokağı'nda da bir ağaç devrildi. Belediye ve itfaiye ekiplerince devrilen ağaç motorla kesilerek yoldan kaldırıldı. Yağış ve fırtına nedeniyle trafik ekiplerinin de olası trafik kazalarına karşı ana arter ve caddelerde devriye görevleri sürüyor.

Son dakika... İstanbulda kuvvetli yağış Çatılar uçtu, otomobil devrildi, ağaçlar söküldü...

5 OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ: BİRİ PARAMPARÇA, BİRİNİN TAVANI YOK!

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin sağanak yağış uyarılarının ardından Maltepe'de şiddetli rüzgâr etkili oldu. Şiddetli rüzgâr sonucu, ilçedeki bir binanın çatısı uçtu. Olayda bir galeride bulunan park halindeki 5 otomobil zarar gördü.

Maltepe'de saat 03.00 sıralarında şiddetli rüzgâr etkili oldu. Zümrütevler Mahallesi Nazım İlker Sokak'ta bulunan altı katlı binanın çatısı şiddetli rüzgâr nedeniyle uçtu. Çatıdan kopan bazı parçalar, sokakta bulunan bir galeride bulunan park halindeki 5 otomobilin üzerine düştü. Olayda otomobiller zarar gördü. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binada oturan vatandaşlar olay sonrası panikle dışarı çıkarken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye erleri, merdivenle binanın çatısına çıkarak tehlike yaratabilecek parçaları topladı.

GALERİ SAHİBİ KONUŞTU

Galeri sahibi Serhat Cansız olayla ilgili, "Doğal afet başımıza geldi. Rüzgârdan ötürü binanın çatısı uçmuş ve arabanın üzerine düşmüş. Allah beterinden saklasın. Arabalar kötü durumda. Toplam 5 arabanın üzerine çatı düşmüş. Bir tanesi zaten paramparça, bir tanesinin önü yok, tavanı yok. Diğerlerinin de üzerinden geçmiş gitmiş. Bir tane araç zaten perte geçti, diğerlerinde de zarar on, on beş bin (TL) var. Halledeceğiz artık" dedi.

AYVALIK'TA SAĞANAK VE FIRTINA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere Aşıklar Köprüsü ve Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü'nde biriken sular, yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Aliçetinkaya Mahallesi,150 Evler Mahallesi ile Sarımsaklı ve Bilentur mevkilerindeki bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

İlçedeki bazı kırsal mahallelerin yanı sıra Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 yolu üzerindeki bazı ekili alanların da sular altında kaldığı belirtildi.

Sağanak, bir alışveriş merkezinde de su baskınına neden oldu. İlçede etkili olan fırtına nedeniyle İsmet İnönü Kültür Merkezi önündeki bir elektrik direği ile Deniz Hudut Kapısı önündeki küçük süs ağaçları devrildi.

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi, Ayvalık Belediyesi, itfaiye, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve UEDAŞ ekipleri sağanak ve fırtına nedeniyle teyakkuza geçti. Öte yandan Ayvalık Belediyesi'nde Belediye Başkanı Mesut Ergin’in talimatıyla bir kriz merkezi oluşturuldu.

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