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    Son dakika... Adil Öksüz'ün yeğeni ABD'ye zarf gönderirken yakalandı

    Çetin AYDIN / İSTANBUL
    28.04.2018 - 10:00 | Son Güncelleme:

    15 Temmuz darbe girişiminden sonra kayıplara karışan Adil Öksüz’ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz, ABD’ye zarf içinde evrak gönderirken yakalandı.

    Son dakika... Adil Öksüzün yeğeni ABDye zarf gönderirken yakalandıTerörle Mücadele Şubesi ekiplerinin takibi sonucu kargo şirketine evrakları verirken yakalanan Esmaül Hüsna Öksüz gözaltına alındı. Kargoya verilmek istenen zarftan örgütün aranan amcası Üsküdar imamı Mehmet Öksüz, tutuklu eşi Şenay Öksüz, kızı Zeynep Şeyma Öksüz adına düzenlenmiş evraklar çıktı.

    Esmaül Hüsna Öksüz’ün talimatı Adil Öksüz’ün aranan kardeşi Mehmet Öksüz’den aldığı bildirildi. Kargonun ABD’de E.S. adına gönderildiği tespit edildi. Esmaül Hüsna Öksüz polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

    Son dakika... Adil Öksüzün yeğeni ABDye zarf gönderirken yakalandı

     

     

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    Etiketler: son dakika , FETÖ , gündem
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