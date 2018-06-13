Son dakika... İstanbul'da korkutan fabrika yangını

İstanbul Sarıyer Ayazağa'da bulunan ve 9 bin metrekarelik alan üzerinde yer alan fabrikada yangın çıktığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yanan fabrikadan yükselen dumanlar birçok ilçeden görülürken, fabrikada havuz malzemeleri üretildiği ve içeride çok miktarda kimyasal maddenin olduğu bildirildi.



Yangına Seyrantepe, Kağtıhane, Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Şişli itfaiye ekiplerinin yanı sıra Anadolu Yakası'ndan da Ümraniye ve Çavuşbaşı itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Yaklaşık iki ton su alan yangın helikopteri de peş peşe sorti yaparak havadan yangına müdahale etti.



'ARKADAŞLARIMIZA KAÇIN DEDİM'

Olay sırasında fabrikada çalışan işçilerden biri yaşananları, "Canımızı, kendimizi kurtardık. Nasıl olduğunu göremedik biz de. İçeride 10-15 kişi vardı, plastik PVC var. Tüpü götürdüm, taktım. Üstümüze sıçrayınca bıraktım, arkadaşlarımıza kaçın dedim" diye anlattı.

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, "Burası Sarıyer'e bağlı bir iş yeri. Biz de arkadaşlarımızdan haberlerden takip ettik. Bir kimyasal deposu olan bir yer. Sarıyer'e bağlı bir yer. Detaylı bilgim yok. Ama adres olarak yanlış ifade olduğunu belirteyim sizlere. Arkadaşlardan aldığım bilgi de kimyasal deposu olduğu konusunda" dedi.

Yangın 16.08 sıralarında kısmen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Bu arada, itfaiye ekipleri alevlerin yakındaki ormanlık bölgeye sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

50 ARAÇ, 125 PERSONEL MÜDAHALE ETTİ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan ilk bilgilendirmede, şu ifadeler yer aldı:



"Ayazağa mevkisinde 9 bin metrekare alanında kurulu kağıt ve kimyasal madde fabrikasında çıkan yangın İstanbul itfaiyesini alarma geçirdi. Saat 14.57'de alınan ihbar üzerine hareket eden ekipler, saat 15.04'te olay yerine ulaştı. Yangının kısa sürede yayılma eğilimi göstermesi üzerine Avrupa ve Anadolu yakasındaki itfaiye gruplarından takviye istendi. Olay yerine 19 gruptan 50 araç ve 125 personel gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin diğer birimleri de alarma geçerek, itfaiyeye destek verdi. Yangının çevreye sıçraması önlenirken, söndürme çalışmaları sürüyor."



'TEHLİKE YOK'

İstanbul İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan ise, "Yangının çıkış sebebi incelemeler sonrası ortaya çıkacak. Şu anda dört taraftan yangına müdahale ediliyor. Yaralı ve can kaybı söz konusu değil. Türkiye'de son zamanlarda iş yeri sahiplerimiz önlemleri alınıyor ancak bazı etkenler var. Hava muhalefeti, sıcaklıkları gibi, dikkatsizlikten dolayı bu ve benzeri olayların olması söz konusu olabiliyor. Şu anda kontrol altına alınmış diyebiliriz. Şu anda ormanlık alana sirayet yok, herhangi bir tehlike yok. Tehlike yok, bundan sonrası soğutma ve söndürme" diye konuştu.