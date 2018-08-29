Son dakika... İstanbul'da kaza: D-100 kilitlendi
KÜÇÜKÇEKMECE’de D-100 karayolunda meydana gelen kazada iki şerit trafiğe kapandı.
Kaza saat 12.20 sıralarında meydana geldi. Topkapı istikametine seyir halinde olan servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada minibüs devrildi. Yaralanan sürücü çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. 2 şerit trafiğe kapandı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
Yapılan çalışmanın ardından yolun tek şeridi kontrollü şekilde trafiğe açıldı. Bölgede trafik yoğunluğu devam ediyor.
DEVAMI GELİYOR...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle