Son dakika: İstanbul'da kar yağışı başladı.. İşte kentte son durum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok bulutlu ve yağmurlu havanın zaman zaman kentte karla karışık yağmura dönüştüğünü söyledi. Kocaman, yağışın akşam saatlerine kadar aralıklı olarak karla karışık yağmur şeklinde devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:



"Daha çok Avrupa Yakası'nda görülen kar yağışı akşam kesilecek. Hava sıcaklığı yarın artarak 6-7 dereceye kadar çıkacak. Yarın sabah kentte yağmur görülüyor. Yağmurun gün boyu etkili ve kuvvetli olması bekleniyor. Yarın akşam saatlerinden itibaren de havanın birden soğumasıyla karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Sıcaklığın eksi 2'ye kadar düşmesi bekleniyor. Perşembe sabahı bu sistem İstanbul'u terk ederek doğuya kayacak."



Kocaman, perşembe günü sıcaklığın 2 derece civarında olacağının tahmin edildiğini belirterek, perşembe ve cuma sabah saatleri için buzlanma ve don uyarısında bulundu. Kocaman ayrıca hafta sonu sıcaklıkların mevsim normallerine döneceğini kaydetti.



EDİRNE'DE OKULLAR TATİL



Edirne’de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Edirne, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Kentte okullar bugün tatil edilirken Edirne Belediye ekipleri, kar küreme ve temizleme çalışmalarına devam ediyor. İşe gitmek için yola çıkan vatandaşlar ise buzlanmadan dolayı güçlük çekti. Bazı vatandaşlar da evlerinin girişinde biriken karı kendi imkanlarıyla temizledi. Öte yandan, kar yağışının kentte bugün ve yarın da etkili olması bekleniyor.



CUMA'YA KADAR KAR VAR



Twitter'da İstanbul için çarşamba ve perşembe için kar yağışı uyarısından bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların düşeceğini belirtti.

Şen, ''Trakya'da kar yağışı başladı, yarın Tekirdağ da dahil sıcaklılar düşüyor. Çarşamba öğleden sonra ve perşembe İstanbul'da kar var. Nem yeterli ve sıcaklık 3-4 dereceye kadar düşer. İstanbul - Ankara yolunda Bolu'da, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da kar ulaşıma engel olabilir, cuma biter'' dedi.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİM YÜKSELDİ



Edirne’de akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtü ile kaplanan kentte kar kalınlığı 10 santime yükseldi. Karayolları ve Edirne Belediye Başkanlığı’na bağlı ekipler, karayolunda ve caddelerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Kent merkezinde yolların kapanmaması için mücadele veren Edirne Belediye Başkanlığı 4 bobcat, kar küreme ekipmanlı 1 grayder, 2 kepçe, kar küremeli 4 yükleyici, 7 kamyon, 4 traktör ve 70 personelle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kar ile mücadele ediyor. Bir yandan kar küreme yapılırken, diğer yandan ise granürlü üre, tuz ve solüsyon serme çalışmasıyla yolların buz tutması ve kayganlaşması engelleniyor. Edirne’de gece yarısı kar etkisini yitirirken, sabah saatlerine kadar aralıklarla yağış olabileceği belirtildi.



OKULLAR TATİL EDİLDİ



Edirne’de aniden bastıran yoğun kar yağışının ardından Edirne Valiliği, eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilik duyurusunda "İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle il merkezinde ve tüm ilçelerimizde bulunan resmi-özel ilk ve orta dereceli okullarımız 27 şubat Salı günü (1 gün) valilik kararı ile tatil edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de 27/02/2018 tarihinde izinli sayılacaktır" denildi.

METEOROLOJİNİN SON TAHMİNLERİ

Meteorolojinin internet sitesinde yer alan tahminlere göre İstanbul'a çarşamba günü karla karışık yağmur, perşembe günü kar yağışı bekleniyor.







