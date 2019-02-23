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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - İHA
23.02.2019 - 09:10, Son Güncelleme:

Son dakika: İstanbul'da kar yağışı başladı

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Son dakika: İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Kar yağışı İstanbul’da önlemleri de beraberinde getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kar küreme araçları ana arterlerde konuşlandırıldı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur sabah karla karışık etkisini sürdürdü. Karla karışık yağmur zaman zaman yerini kara bırakıyor. Kentin batısında ise kar yağışı etkili oluyor. Çatalca kısa sürede beyaza büründü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), kar küreme ve yol temizleme araçları yol kenarlarında hazır bekletiliyor.

İSTANBUL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz (Burdur hariç), Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Samsun, Amasya, Çorum, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olmak üzere, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bitlis, Muş ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Marmara'da hissedilir derecede (5 ila 10 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Batı Karadeniz’in batı kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 9
İstanbul: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları ile Çeşme Yarımadası yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 12
Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18
Bursa: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 12
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu 1
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu 11 

BUDO ve İDO’da sefer iptalleri
BUDO ve İDO’da sefer iptalleri

 

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (22.02.2018) 2
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