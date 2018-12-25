Son dakika... İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'da yetkililerin yaptığı son uyarıların ardından kentin en yüksek ilçelerinden Beylikdüzü'nde gece saatlerinden itibaren yağan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. . Yağan karla beraber rüzgarında etkili olduğu görüldü. Kar yağışının devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıların ardından dün akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin en yüksek ilçelerinden Beylikdüzü ve çevresinde ise yağmur sonrası kar yağışı başladı. Yağış, rüzgar ve soğuk havanın etkisi ile vatandaşların şemsiyelerini güçlükle tuttuğu görüldü. Yağışların havaların bir iki derece düşmesi ile kar şeklinde devam etmesinin beklendiği öğrenildi.
SICAKLIK DÜŞECEK
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının 8 ila 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge geneli ile İstanbul'da çok bulutlu ve yağışlı hava hakim olacak.
Yağışların Yalova'da kuvvetli yağmur, Sakarya'nın güneyi ile Kocaeli'nin yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
Yer yer buzlanma ve don olayı beklenen bölgede, sıcaklıklar hissedilir derecede (8 ila 10 derece) azalacak.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği bölgede, kuvvetli yağmur ve kar yağışı beklediğinden vatandaşlardan
olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları İDO ve BUDO’nun bugünkü bazı seferlerinin iptaline neden oldu.
İptal edilen seferler şöyle;
BUDO
07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO
07: 45 - 10: 45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07: 50 - 09: 45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08: 30 - 10: 55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
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