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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat SOLAK / İstanbul (DHA)
18.05.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Son dakika.. İstanbul'da Jandarma ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma

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İstanbul Esenyurt'ta İstanbul İl Jandarma ekipleri ve uyuşturucu satıcısı olduğu öğrenilen İran uyruklu şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Jandarma ekipleri araca çarparak durdururken, çıkan çatışmada 2 şüpheli yaralandı.

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  • İstanbulda Jandarma ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma
  • İstanbulda Jandarma ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma
  • İstanbulda Jandarma ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma
  • İstanbulda Jandarma ile uyuşturucu satıcıları arasında çatışma
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Olay, saat 14.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, İstanbul İl Jandarma ekipleri 2 sivil ekip aracı ile uyuşturucu satıcısı olduğu ileri sürülen 3 şüphelinin içinde olduğu aracı kovalamaya başladı. Jandarma ekipleri şüphelilerin içinde bulunduğu aracı çarparak durdurdu, çatışma çıktı. Çatışma sonucunda 2 şüpheli yaralanarak kaçtı.

Kaçan şüpheliler, ihbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Bir şüpheli de olay yerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak ekip aracına bindirildi. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı yere şerit çekerek inceleme yaptı. Yapılan incelemede şüpheli aracın yanında bir tabanca ve poşet içerisinde bir miktar uyuşturucu madde olduğu görüldü.

Polis ve Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattı.

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