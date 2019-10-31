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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.10.2019 - 18:18, Son Güncelleme:

İstanbul'da iş çıkışı trafik kilitlendi

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İstanbul'da iş çıkışı trafik kilitlendi

İstanbul'da iş çıkışı yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. İBB'nin trafik uygulamasında yoğunluk yüzde 78'e yükseldi.

İstanbul'da sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu. Sağanak nedeniyle ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. İBB'nin trafik uygulamasında yoğunluk yüzde 78'e yükseldi.

Kentte öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak ve fırtına Çatalca, Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Boğaz çevresinde etkili oldu

Beykoz'da yağış nedeniyle Tarihi Beykoz İshak Ağa Çeşmesi'nin bulunduğu alanda su birikintisi oluştu. Bölgedeki bazı iş yerlerini de su bastı.

ARAÇ KUYRUKLARI

Zaman zaman trafikte aksamaya neden olan sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da alt geçitler ile binaların saçaklarının altına ve otobüs duraklarına sığındı.

Ayrıca, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde sağanak yağış nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre sağanağın yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise ani sel, su baskını, göllenme, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı ekiplerin hazır bekletildiği bildirildi.

 

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