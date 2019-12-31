Son dakika... Ä°stanbul'da iki fabrikada yangÄ±n

Maltepe Mahallesi FazÄ±lpaÅŸa Caddesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yen yangÄ±n, bitiÅŸikte bulunan bir baÅŸka tekstil fabrikasÄ±na sÄ±Ã§radÄ±.



Alevleri gÃ¶ren fabrika Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi. YangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alarak sÃ¶ndÃ¼ren ekipler, her iki fabrikada da bir sÃ¼re soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.



YangÄ±nÄ±n ardÄ±ndan fabrikalarda bÃ¼yÃ¼k Ã§apta maddi hasar meydana geldi.Â



Ã–te yandan, yangÄ±nÄ±n sÄ±Ã§radÄ±ÄŸÄ± fabrikada Ã§alÄ±ÅŸan iÅŸÃ§ilerden Sebahattin KarataÅŸ, gece mesaisinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± sÄ±rada bitiÅŸikteki fabrikadan bir patlama sesi

duyduklarÄ±nÄ±, ardÄ±ndan yÃ¼kselen alevleri gÃ¶rÃ¼nce itfaiye ekiplerine haber verdiklerini anlattÄ±.



Ã–len ya da yaralananÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeni araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.