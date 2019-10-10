Son dakika! Marmara'da deprem... İstanbul da sallandı
Marmara'da Yalova açıklarında 19.52'de İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı depremin şiddetini 4.0 olarak açıklarken Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 4.1 olarak duyurdu. Yalova'da 20:04'te 3.3 ve 20.09'da 3.2 büyüklüğünde iki deprem daha ölçüldü.
Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, 19.52'de Marmara Denizi'nde 4,0 büyüklüğünde deprem hissedildi.
Deprem Yalova'ya 3,71 kilometre uzaklıkta ve 10,66 kilometre derinlikte meydana geldi.
KANDİLLİ: 4.1 ŞİDDETİNDE
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremi 4.1 olarak duyurdu.
Yalova'da 20:04'te 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha ölçüldü.
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