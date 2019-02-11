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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
11.02.2019 - 19:01, Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da site içerisine askeri helikopter düştü: 4 asker şehit

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İstanbul Çekmeköy Kirazlı Mahallesi'nde bir site içerisine UH-1 tipi askeri helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, son yaptığı açıklamada helikopterde bulunan 4 askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Kazayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında "Kazada 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi. Öte yandan helikopterin 34 dakika havada kaldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir site içerisine zorunlu iniş yapan askeri helikopter, henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sitenin etrafı emniyet şeridiyle kapatılırken, vatandaşların alandan uzaklaşması için sık sık anons yapıldı. Kazanın gerçekleştiği alanda jandarma ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, bazı askeri yetkililerin helikopterin enkazında incelemelerde bulunduğu öğrenildi. 

Son dakika... İstanbulda site içerisine askeri helikopter düştü: 4 asker şehit

İstanbul Valisi Yerlikaya olay yerinden yaptığı açıklamada 4 askerin şehit olduğunu söyledi.

Son dakika... İstanbulda site içerisine askeri helikopter düştü: 4 asker şehit

VALİ YERLİKAYA: 4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, askeri helikopterin Çekmeköy ilçesi Kirazlıdere Mahallesi Sultangazi Caddesi Parkverde Sitesi'ne düşmesi sonrası olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yerlikaya, saat 18.51 itibarıyla 4. Kara Havacılık Alayı'na ait bir askeri helikopterin düştüğünü hatırlatarak, "Şu an için bilinmeyen bir sebepten dolayı Çekmeköy ilçemiz Kirazlıdere Mahallemiz hemen şu ardımızda görünen site içerisine maalesef düşmüştür." diye konuştu. 

Vali Yerlikaya: 4 askerimiz şehit olduİstanbul Çekmeköy Kirazlı Mahallesi'nde bir site içine UH-1 tipi askeri helikopter bilinmeyen bir nedenle düştü. Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya helikopterde bulunan 4 askerin şehit olduğunu duyurdu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
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Olay yerine 2 dakika içerisinde itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"4 askerimiz yaralı olarak Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılmıştır. Ama az önce İl Sağlık Müdürlüğümüzden aldığımız habere göre, maalesef 4 askerimiz şehit olmuştur. Milletimizin, ordumuzun başı sağ olsun. Üzüntümüz büyük. Olayla ilgili savcılığımız adli tahkikata başlamıştır. Silahlı Kuvvetlerimiz idari tahkikatla alakalı, kaza kırımla ilgili, teknik raporla ilgili çalışmalara başlamıştır."

Yerlikaya, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne tekrar başsağlığı dileyerek, kazada başka bir yaralanma ve can kaybı olmadığını sözlerine ekledi.

Enkazda soğutma işlemlerinin tamamlandığını aktaran Yerlikaya, kazanın sebebinin incelemelerden sonra ortaya çıkacağını söyledi.

İncelemeler sırasında İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da Vali Yerlikaya'ya eşlik etti.

Son dakika... İstanbulda site içerisine askeri helikopter düştü: 4 asker şehit

İstanbul'da askeri helikopter düştüİstanbul Çekmeköy'de Kirazlı Mahallesi'nde site içine askeri helikopter düştü. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevkedildi. Ölü ve yaralılara ilişkin henüz bir bilgi edinilemedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, askeri helikopterin zorunlu iniş yaparken düştüğünü söyledi.
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MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: İNCELEME BAŞLATILDI

Milli Savunma Bakanlığı, kazayla ilgili, "İstanbul / 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait UH-1 tipi helikopterimiz, henüz bilinmeyen bir nedenle Çekmeköy’de kaza kırıma uğramıştır. Kazada 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili inceleme başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, İstanbul'da meydana gelen askeri helikopter kazasının incelenmesi için Teftiş Kurulu Başkanlığının görevlendirildiği bildirildi. Bakanlığın Twitter hesabından, İstanbul Çekmeköy'deki askeri helikopter kazasına ilişkin yapılan açıklamada, "İnceleme için MSB Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlendirilmiştir. Kapsamlı incelemeyi müteakip sonuç, kamuoyuyla paylaşılacaktır." bilgisine yer verildi.

34 DAKİKA HAVADA KALMIŞ

Çekmeköy’de saat 18:51’de düşen 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait UH-1 tipi helikopter havalandığı Samandra’ya geri dönecekti. Helikopterin saat 18:17’de "ilim02" çağrı adı ile kalkış yaptığı öğrenildi.

Son dakika... İstanbulda site içerisine askeri helikopter düştü: 4 asker şehit

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, olayla ilgili inceleme yapmak üzere bir başsavcıvekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kazaya ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'den şu açıklama yapıldı:

"İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen helikopter kazasında kahraman askerlerimizin şehit olduğunu büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı dileriz."

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