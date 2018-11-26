Son dakika... İstanbul'da helikopter düştü! 4 asker şehit oldu

UH-1 tipi askeri helikopter, Sancaktepe'de bir sokağa düştü. İki apartmanın arasına düşen helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu, yaralı bir asker ise hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.



BAKAN AKAR'DAN AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanı Akar, olay yerinde incelemesinin ardından açıklama yaptı. Bakan Akar şunları söyledi:



"Sabah saat 10.32'de eğitim amaçlı kalkan iki subay, iki astsubay ve bir uzman çavuşumuz eğitim faaliyetine başlamışlardır. Maalesef saat 11.02'de helikopterle irtibat kesilmiştir. Daha sonra da bu kazanın meydana geldiği görülmüştür. Kaza sonunda iki kahraman subayımız, iki kahraman astsubayımız şehit olmuşlardır. Şu anda uzman çavuşumuz yoğun bakımda, ameliyatı yapılmaktadır. Şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş çabasına girmişlerdir. Bunu da gördüğünüz gibi hiç kimseye zarar vermeden, anlaşılıyor ki büyük çaba göstermişlerdir. Maalesef havaalanına ulaşmaları mümkün olmamıştır. Hem adli hem idari soruşturma sürmekte."



İSTANBUL VALİSİ: BİLİNMEYEN SEBEPTEN DOLAYI DÜŞMÜŞTÜR



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya helikopter kazasıyla ilgili yaptığı açıklamada"Samandıra'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopterimiz bilinemeyen sebepten dolayı düşmüştür. 4 şehidimiz, 1 yaralımız var. Yaralılara yönelik tedavi ve olayın sebebiyle ilgili inceleme başlamıştır. Olay yerindeki çalışma devam etmektedir" dedi.



BELEDİYE BAŞKANI ERDEM: ÇOK ÜZGÜNÜZ

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem de şehit askerler için çok üzgün olduklarını belirterek şunları söyledi:



"Burada kara havacılık alayı var. Eğitim uçuşları yapılıyor. Askeri alana yakın bir alanda, bir apartmanın yan bahçesine helikopter düşüyor. Şehitlerimiz var, yaralılar var. Apartmanın yan bahçesine düşüyor. Park 60-70 metre mesafede. Şehitlerimiz var üzgünüz. Sancaktepe içerisinde iki garnizon vardı. Biri taşındı. 1950'den bu yana burada. Helikopterler de eğitim helikopteri olabilir, nakliye helikopteri olabilir. Bölgemizdeki askeri garnizona dair bir kaza. 2009'da yine bir eğitim uçağı düşmüştü. O zaman iki pilotumuz hafif sıyrıklarla kurtulmuştu ama bugün burada bu kazada çok üzgünüm."



"ASKERLERİMİZ KENDİLERİNİ FEDA ETTİ"



Sarıgazi Muhtarı Göker Göktaş, helikopterdeki askerlerin olası bir facianın önüne geçmek için kendilerini feda ettiğini söyledi. Muhtar Göktaş şöyle konuştu:

"Askerlerimiz kendi canlarını feda ettiler. Çünkü düştüğü yer evlerin arasında boş bir arsa. Askerimiz, kendi canı pahasına kendini feda etti diyebilirim. Çok dolu olan bir bölge aslında. Ama askerlerimiz bunu göz önünde bulundurarak o boş arsaya düşürmesi gerçekten facianın önüne geçilmesine neden oldu."



GÖRGÜ TANIKLARI KAZAYI ANLATTI



Sancaktepe Sarıgazi’de içinde 4 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı askeri helikopter kazasını görgü tanıkları anlattı. Helikopterin havada birkaç kez döndüğünü söyleyen mahalle sakinleri, düşerken apartmana çarparak parçalandığını belirtti. Uçağı düşerken gördüğünü belirten mahalle sakini, ”Düşerken gördüm ben havada döndü binaya vurdu. Binaya çarpınca parçalandı. Askeri helikopter, bilmiyoruz nasıl düştü. İçeride şehit var diyorlar. Sivil yok deniliyor. İlk biz geldik. İçinde 5 tane asker vardı. Duvara vurmasa bir şey olmazdı belki. Biz inşaatın üzerinde izliyorduk” dedi.

EĞİTİM UÇUŞU İÇİN HAVALANMIŞTI

Sancaktepe'de düşen UH-1 tipi askeri helikopterin eğitim uçuşu için Samandıra'dan saat 10:32'de havalandığı ve yine Samandıra'ya iniş yapacağı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlattı

HELİKOPTERİN DÜŞTÜĞÜ NOKTA:



İSTANBUL'DA 20 YILDA 5 HELİKOPTER DÜŞTÜ

SANCAKTEPE'de düşen askeri helikopter, son 20 yılda İstanbul'da düşen 5’inci helikopter oldu. İstanbul'da yaşanan helikopter kazalarında toplam 19 kişi yaşamını yitirdi.

6 Eylül 2018 - İstanbul Maltepe açıklarında düşen Bell 430 tipi helikopterde bulunan Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Ünver yaşamını yitirdi. Pilot İsmet Özgür yaralandı.

10 Mart 2017 - İstanbul Büyükçekmece'de Eczacıbaşı Holding'e ait Sikorsky S-76C-2 tipi helikopter TV kulesine çarparak düştü. Kazada helikopterin içinde bulunan 2'si pilot 7 kişi yaşamını yitirdi.

20 Mayıs 2011 - Beykoz’da içinde 3’ü emniyet mensubu 5 kişinin bulunduğu Allouette 2 tipi polis helikopteri, Boğaz’a düştü. Pilot Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Özerbir yaralı kurtuldu. 2’si polis 4 kişi yaşamını yitirdi.

3 Nisan 1998 - Taksim üzerinde keşif uçuşu yaptıktan sonra Atatürk Havalimanı'na dönen Puma tipi polis helikopteri, Haliç üzerinde irtifa kaybederek İstanbul Ticaret Odası'nın yanındaki fıskiyelere çarptıktan sonra kontrolü kaybederek üç katlı bir binanın çatısına düştü. Helikopterde bulunan 1 teknisyen ve 2 polis şehit olurken, 4 polis ve yoldan geçen bir kadın da yaralandı.