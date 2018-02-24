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    İstanbul'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

    AA
    24.02.2018 - 00:44 | Son Güncelleme:

    Maltepe'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında, bir kadın öldü, 2 kişi yaralandı.

    Başıbüyük Mahallesi Başıbüyükyolu Caddesi üzerinde seyir halindeki sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 EK 3053 plakalı otomobil ve bir hafif ticari araç çarpıştı. Bu sırada arkalarından gelen 34 JY 9446 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.

    İstanbulda feci kaza: Ölü ve yaralılar var


    Kazada, 34 JY 9446 plakalı otomobilde sıkışan ismi öğrenilemeyen kadın sürücü hayatını kaybetti. Diğer araçlarda bulunan 2 kişi de yaralandı.

    TRAFİĞE KAPANDI

    Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, itfaiye tarafından otomobilden çıkarılan kadın sürücünün cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
    Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat trafiğe kapanan cadde, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

    İstanbulda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

    Kazaya karışan otomobillerden birinin motor parçalarının olay yerinden yaklaşık elli metre uzağa fırladığı görüldü. 

    Etiketler: trafik kazası , istanbul , son dakika
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