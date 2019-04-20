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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.04.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da feci kaza

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Son dakika... İstanbul'da feci kaza

İstanbul'da Şile yolu Ömerli Kavşağında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonu orta refüjü aşıp ters yöne girdi. O sırada ters yönden aracın gelmemesi faciayı önlerken, yardım için duran başka bir kamyona otomobilin çarpması sonrası iki kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Çekmeköy istikametinden Şile istikametine giden Hıdır Kaya yönetimindeki 34 UV 9865 plakalı harfiyat kamyonu yoğun yağış nedeniyle ve yolun kayganlaşması ile direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjü aştı.

Karşı yönde ters dönen kamyon güçlükle durdu.O sırada başka aracın geçmemesi büyük bir faciayı önledi.

Ömerli istikametinden Çekmeköy istikametine seyir halinde olan Mahmut Çay 34 FM 517 plakalı hafriyat kamyonu arkadaşına yardım etmek için durduğu sırada yine Şile istikametinden Çekmeköy istikametine seyir halinde olan 34 HF 3661 plakalı Selim Kaplan yönetimindeki araç park halindeki kamyona çarptı.Kazada yaralanan hafriyat kamyon şoförü Hıdır Kaya ve Selim Kaplan çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yol, kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapandı.

Son dakika... İstanbulda feci kaza

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